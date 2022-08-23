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Kamu-İş, yarın bazı okullarda uyarı grevi yapacak

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Kamu-İş, taşeron hademe çalışanların yaşadığı mağduriyete tepki koymak amacı ile yarın Lefkoşa Türk Maarif Koleji, Şehit Ertuğrul İlkokulu, Necati Taşkın İlkokulu ve Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu’nda uyarı grevi yapılacağını açıkladı.
Kamu-İş, yarın bazı okullarda uyarı grevi yapacak

KKTC Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) devlet okullarındaki taşeron hademeler için ihaleye çıkılmış olması gerekçesiyle, yarın sabah 09.00’da mahkemeler önünde basın açıklaması ve bazı okullarda grev yapacağını açıkladı.

KAMU-İŞ’ten konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Örgütlenmiş olduğumuz devlet okullarındaki taşeron hademe çalışanlarıyla mücadelemiz devam etmektedir. Buna duyarsız kalan hükümetin yeniden ihaleye çıkması çalışma yasalarına uygun olmamakla birlikte kişileri adaletsizce yarıştırma yolunu seçmiştir. Çalışma yasalarına aykırı olduğunu bile bile ihaleye çıkıp şirketleri belirlemeye, ilan etmeye başlamıştır” denildi.

Sendikanın bu nedenle yeniden mahkemeye başvuracağı dile getirilen açıklamada, KAMU-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu’nun yarın 09.00’da mahkemeler önünde basın açıklaması yapacağı; ayrıca yarın Lefkoşa Türk Maarif Koleji, Şehit Ertuğrul İlkokulu, Necati Taşkın İlkokulu ve Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu’nda uyarı grevi gerçekleştirileceği ifade edildi.

“Okullarımızın kaosa sürüklenmesini istemiyoruz” denilen açıklamada, konuyla ilgili mücadelenin süreceği kaydedildi.

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