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Kamu iş yerlerinde kış mesaisi bugün başladı

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Bakanlar Kurulu kararına göre, kış mesaisi, bugünden itibaren başlayarak 7 Mayıs 2023'e kadar uygulanacak.
Kamu iş yerlerinde kış mesaisi bugün başladı

Kamu iş yerlerinde bugünden itibaren günün yirmi dört saatinde süreklilik gösteren ve elzem olan hizmetlerin dışında kalan kurumlarda pazartesi, salı, çarşamba ve cuma günleri 08.00-12.30 ve 13.00-16.15 saatleri arasında; perşembe günleri ise 08.00-12.30 ve 13.00-17.30 saatleri arasında mesai yapılacak.

Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi'nin çalışma saatleri ile uyum sağlanabilmesi amacıyla; Gazimağusa Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı, Girne Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı, Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği, Girne Gümrük Şube Amirliği'nde pazartesi, salı, çarşamba, cuma günleri 08.00-12.00 ve 12.30-16.15 arasında; perşembe günleri ise 08.00-12.00 ve 12.30-17.30 arasında çalışılacak.

Düzensiz mesai usulünde çalışma gerektiren Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi'ne bağlı Şht. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftlikleri, Çömlekçi Devlet Üretme Çiftlikleri, Paşaköy Devlet Üretme Çiftlikleri ve Ercan Devlet Üretme Çiftlikleri'nde ise mesai saatleri pazartesi, salı, çarşamba, cuma 07.30-12.00 ve 12.30-15.45; perşembe günlerinde 07.30-12.00 ve 12.30-17.00 saatleri arasında olacak.

Ayrıca daire müdürünün talep etmesi üzerine, çiftliklerde görev yapan personel belirtilen çalışma saatleri dışında haftada 40 saati aşmamak ve haftada 2 gün izinli olacak şekilde çalıştırılabilecek.

SAĞLIK SERVİSLERİNDE HAFTANIN HER GÜNÜ 08.00-16.00 ARASI MESAİ YAPILACAK

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi'ne bağlı sağlık servisleri ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi'ne bağlı sağlık servislerinde çalışan ve değiştirilmiş şekliyle 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kapsamı dışında kalan kamu görevlilerine ise pazartesi-cuma saat 08.00-16.00 arasında mesai yapacak.

Vardiya ve rotasyon şeklinde çalışan kamu görevlileri ile kamu sağlık çalışanlarının çalışma saatleri haftalık 40 saati aşmamak üzere kurumları tarafından düzenlenecek.

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