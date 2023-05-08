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Kamu iş yerlerinde yaz mesaisi bugün başladı

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Kamu iş yerlerinde yaz mesaisi bugün başladı
Kamu iş yerlerinde yaz mesaisi bugün başladı

Elzem hizmetler dışındaki kamu kurumlarında Perşembe dışındaki günlerde 08.00-14.30; Perşembe günleri ise ise 08.00-12.30 ve 13.00-17.30 arasında mesai yapılacak. Kamu sağlık servislerinde mesai saatleri haftanın 5 günü 07.45-14.45 olacak. Kamuda yaz mesaisi bugün itibarıyla başladı.

Kamu iş yerlerinde yaz mesaisi bugün başladı.

17 Eylül’e kadar sürecek yaz mesaisinde pazartesi, salı, çarşamba, cuma günleri 08.00 - 14.30; perşembe günleri ise 08.00 - 12.30 ve 13.00 - 17.30 saatleri arasında mesai yapılacak. Cumartesi ve pazar günleri ise tatil olacak.

Bakanlar Kurulu’nun değiştirilmiş şekliyle 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası’nın 105’inci maddesi ile değiştirilmiş şekliyle 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın 102’nci maddesi uyarınca, yaz mesai saatlerini, 8 Mayıs’tan 17 Eylül 2023 tarihine kadar (her iki tarih dahil) düzenlediği kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Günün yirmi dört saatinde süreklilik gösteren ve elzem olan hizmetlerin dışında kalan kurumlarda yaz mesai saatleri pazartesi, salı, çarşamba, cuma günleri 08.00 - 14.30; perşembe günleri ise 08.00 - 12.30 ve 13.00 - 17.30 saatleri arasında olacak.

Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketinin çalışma saatleri ile uyum sağlanabilmesi amacıyla; Gazimağusa Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı, Girne Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı, Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği, Girne Gümrük Şube Amirliğinde pazartesi, salı, çarşamba, cuma 08.00 - 14.30; perşembe ise  08.00 - 12.00 ve 12.30 - 17.30 arasında mesai yapılacak. Hafta sonları tatil olacak.

Kamu Görevlileri Yasası’nın 105’inci maddesinin (4)’üncü fıkrasına istinaden düzensiz mesai usulünde çalışma gerektiren Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesine bağlı Şht. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftlikleri,  Çömlekçi Devlet Üretme Çiftlikleri, Paşaköy Devlet Üretme Çiftlikleri ve Ercan Devlet Üretme Çiftliklerinde pazartesi, salı, çarşamba, cuma günleri 07.30 - 14.00; perşembe günleri ise 07.30 - 12.00 ve 12.30 - 17.00 arasında çalışılacak. Cumartesi ve pazar tatil günleri…

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesine bağlı sağlık servisleri ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesine bağlı sağlık servislerinde çalışan ve değiştirilmiş şekliyle 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kapsamı dışında kalan kamu görevlilerine şu yaz mesai saatlerinin uygulanacak:

PAZARTESİ - CUMA : 07.45 - 14.45; CUMARTESİ - PAZAR : TATİL

Vardiya ve rotasyon şeklinde çalışan kamu görevlileri ile kamu sağlık çalışanlarının çalışma saatleri haftalık 35 saati aşmamak üzere kurumları tarafından düzenlenecek.

BAŞBAKAN ÜSTEL TEK MESAİYE GEÇİLECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan Başbakan Ünal Üstel, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamayla, başlatılan yasal çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte kamuda tek tip mesaiye geçileceğini duyurmuştu.

Üstel, çalışma saatlerinin yaz-kış aynı olmak üzere pazartesi, salı, çarşamba ve cuma günleri 08.00-15.30; perşembe günleri ise 08.00-12.30/13.00-17.30 olarak düzenlenmesi konusunda gerekli yasal çalışmaları başlattıklarını aktaran Üstel, bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte de yeni mesai saatlerine geçileceğini açıklamıştı.

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