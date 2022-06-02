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Kamu-İş’in 10.Olağan Genel Kurulu bugün yapılıyor

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Kamu-İş’in 10.Olağan Genel Kurulu bugün yapılıyor
Kamu-İş’in 10.Olağan Genel Kurulu bugün yapılıyor

Kamu-İş 10.Olağan Genel Kurulu bugün yapılıyor. Sendika başkanlığı için Sami Dilek ve Ahmet Serdaroğlu yarışıyor.
Atatürk Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen ve saat 11.00 de başlayan genel kurulda ilk olarak divan başkanlığı oluşturuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Genel kurula gönderilen mesajlara yer verildi.

Mesajların okunmasının ardından Divan Başkanı Hasan Değirmencioğlu kısa bir konuşma yaparak üyelere güvenleri nedeniyle teşekkür etti.

Daha sonra Kamu-İş in tarihçesini anlatan slayt gösterisi yapıldı, ardından konuşmalara geçilsi.
Türk İş Konfederasyonu’na bağlı Güvenlik İş Sendikası Başkanı Ömer Çağrıcı, KKTC de sürekli çalışmalar yaptıklarını söyleyerek Türkiye ile KKTC arasında ayrı gayrı olmadığını belirtti.

DOK Gemi-İş Genel Başkanı Necip Nalbantoğlu da konuşmasında, Türkiye’den yüzbinleri aşkın üyenin selamını getirdiğini söyleyerek, “Bizim aramızda ayrı gayrı yok” dedi.

Daha sonra söz alan Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı ve UAMIF Genel Sekreteri Yusuf Ziya Odabaş, genel kurulun KKTC deki çalışanlara hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, bundan sonra da Kamu-İş ile işbirliklerinin süreceğini belirtti.

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan da, ülkenin içinde bulunduğu duruma değinerek, ülkede bazı şeylerin değişmesi adına yapılması gerekenler olduğunu kaydetti ve genel kurulun hayırlara vesile olmasını diledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da genel kurulun hayırlara vesile olmasını diledi.
Bakan Taçoy“KKTC de her zaman demokrasi ve anlayışı kazanmıştır. İşçimizin emeği büyüktür. Anavatan TC ile işbirliğini arttırarak devam ettireceği. Sendikacılıkta bir çok değişiklik öngörülüyor. Benim hiçbir sendika alınan üyenin siyasi partisi sorulmaz. Siyasetin sendikaların önüne geçecek idolojik davranışlarda bulunması gerekir” dedi.

Taçoy, KKTC’yi daha yaşanır bir hale gerirmek hedefinde olduklarının altını çizerek, bakanlık olarak sendikalarla işbirliklerinin devam edeceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından sendikanın faaliyet, genel durum ve mali raporlar okundu…

Genel Kuruld’a daha sonra iki başkan adayı Sami Dilek ve Ahmet Serdaroğlu birer konuşma yaparak bugüne kadar yaptıkları ve bundan sonra yapacakları hakkında üyeye bilgi vererdi, destek istedi.

Daha sonra oy verme işlemine geçildi. Oy verme işlemi saat 18.00’a kadar devam edecek.

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