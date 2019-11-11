  • BIST 103.100
  • Altın 272,359
  • Dolar 5,7787
  • Euro 6,3754
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Kamu-İş’in, taşeron işçi çalıştırılmaması için açtığı davanın ara emri duruşması yapıldı

» »
KAMU-İŞ’in, Eğitim Bakanlığı’nda ve okullarda taşeron işçi çalıştırılmaması için Yüksek Mahkeme’de açtığı davanın ara emri duruşması yapıldı. Karar çarşamba günü verilecek.
Kamu-İş’in, taşeron işçi çalıştırılmaması için açtığı davanın ara emri duruşması yapıldı

Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), taşeron sistemini ortadan kaldırmak, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda ve bağlı okullarda çalışan taşeron işçilerin çalıştırılmaması amacı ile Yüksek Mahkeme’de dava açtı. Davanın ara emri duruşması bugün saat 09.00’da Yüksek Mahkeme’de yapıldı karar çarşamba günü açıklanacak.


KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, bir yıldır başlattıkları mücadelenin hukuki süreci için bugün mahkemeye geldiklerini belirterek, “taşeron işçileri, taşeron hizmetleri ve taşeron şirketleri adıyla devletin yaptığı usulsüz istihdamlar nedeniyle buradayız” dedi.


Serdaroğlu, bu konulardaki ihale süreçlerinin amacını aştığını, artık insan pazarlığı yapıldığını, 2007-2008 yılından beri sürdürülen ihale sürecinde çalışan kişiler değişmezken, sadece şirketlerin değiştiğini, hangi şirketlerin bu kişileri alacağı ve daha ucuza çalıştıracağı ihalesine çıkılır aşamasına gelindiğini kaydetti.


Yasaların, kamuda bu tarz işlerin kimler tarafından yürütüleceğinin açıkça belirtildiğini söyleyen Serdaroğlu, yasaya göre, bu tarz işçilerin sadece personel dairesinden münhal açıklanarak istihdam edilebileceğini vurguladı.


Serdaroğlu, “2007-2008’den beri hükümet edenler, yasaları tanımaz haldedirler ve bu tutumlarını da sürdürüyorlar ve boşalan emekliye ayrılanın yerine Personel Dairesi’nden münhal açıp istihdam yoluna gitmek yerine usule aykırı ihaleye çıkıyorlar” dedi.


Bunun sürdürülebilir bir yapı olmadığını, boşalan kadroların doldurulmamasının bir süre sonra büyük sıkıntılara yol açacağını ifade eden Serdaroğlu, uzun zamandır yaptıkları görüşmelerden bir netice alamamalarından dolayı yüce mahkemeye müracaat ettiklerini söyleyen Serdaroğlu, “yasalarımıza güveniyoruz bu konuda olumlu bir karar alacağımızda hiçbir endişem yoktur” dedi.


Serdaroğlu, ortada yasalara uygun olmayan hareket ve davranışlar olduğunu yineleyerek, bu süreçten kimsenin ne şirketlerin ne de kişilerin mağdur olacağını, devlet münhal açarak aynı şekilde çalışmalarına devam edeceğini şirketlerin de zaten bu işçilerin işvereni olmadığını söyledi.


Serdaroğlu, kendilerinin sendika olarak bu kölelik sistemine geçit vermeyeceklerini belirterek, kararın açıklanmasının 13 Kasım Çarşamba gününe ertelendiğini belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 10 Milyon değil 4,9 Milyon muş...11 Kasım 2019 Pazartesi 13:01
  • Yılmaz çiftinin  ölümü ile sonuçlanan kazada, tutuklu yargılanacak!11 Kasım 2019 Pazartesi 12:31
  • Devrimci Genel İş Sendikası 19. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi11 Kasım 2019 Pazartesi 12:06
  • Mümtaz Soysal hayatını kaybetti11 Kasım 2019 Pazartesi 11:59
  • Türkiye’ye Giden Bakan Oğuz, TC Tarım Bakanı Pakdemirli İle Görüşecek11 Kasım 2019 Pazartesi 11:47
  • Yılmaz çiftinin ölümü ile sonuçlanan kazaya sebebiyet veren Ürcan mahkemeye çıkarılıyor11 Kasım 2019 Pazartesi 11:23
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün toplanacak11 Kasım 2019 Pazartesi 11:02
  • Meclis'in gündeminde 3 yasa tasarısı var11 Kasım 2019 Pazartesi 10:46
  • Başbakan Tatar: KKTC’nin marka değerini artırmalıyız11 Kasım 2019 Pazartesi 10:44
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 11 Kasım Pazartesi )11 Kasım 2019 Pazartesi 10:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti