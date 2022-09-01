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Kamu-İş’te örgütlü hademeler Girne Kapısı’ndan Mahkemeler önüne yürüdü

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Kamu-İş’te örgütlü hademeler Girne Kapısı’ndan Mahkemeler önüne yürüdü
Kamu-İş’te örgütlü hademeler Girne Kapısı’ndan Mahkemeler önüne yürüdü

Kamu İşçileri Sendikası’nda (Kamu-İş)  örgütlü hademeler, Girne Kapısı’ndan Mahkemeler önüne yürüyerek, yargıya taşıdıkları taleplerini mahkemeler önünde bir kez daha tekrarladı…

71 gündür Başbakanlık önünde çadır kurarak, eylem yapan hademeler yasal ve sendikal hakları gasp edildiği gerekçesiyle yargıya başvurmuş, geçen hafta Yüksek İdare Mahkemesi’nde görüşülen dava bugüne ertelenmişti.

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu dava öncesinde yaptığı açıklamada, “taşeron adı altında yıllarca Eğitim Bakanlığı’nda hademe hizmetleri gören kişilerin haksızlığa uğradığını ve emeğinin karşılığını alamadığını” kaydetti.

Sözde temizlik ihalesi adı altında tamamen yasaya aykırı şekilde ihaleye çıkıldığını ve yeni bir şirket kurdurulduğunu iddia eden Serdaroğlu, hademelerin, sendikanın üyesi ve mevcut bir Toplu İş Sözleşmesi olduğunu kaydetti.

Adı veya istihdam yolu ne olursa olsun işçi çalıştırabilmek için mevcut Toplu İş Sözleşmesi’ne aykırı herhangi bir Toplu İş Sözleşmesi yapılamayacağını kaydeden Serdaroğlu, bunun yasalarda açık olduğunu da sözlerine ekledi.

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