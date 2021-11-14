KAMU-İŞ’ten 15 Kasım Mesajı

KKTC’nin kuruluş yıldönümü münasebetiyle Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu mesaj yayınladı.

Serdaroğlu mesajında, “Büyük fedakârlıklarla kurulan Cumhuriyetimiz, Anavatan Türkiye'nin, Halkımızın, Mücahitlerimizin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, birlik ve beraberlikle kendi kimliğimiz için kurulmuş ve tüm dünyaya ilan edilmiştir.

Kıbrıs Türk halkının vazgeçilemez egemenliği, bağımsızlığı ve özgürlüğü için bütün yaşamı boyunca geri adım atmadan mücadelesini kararlılıkla, dirençle sürdüren ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasında öncülük eden Dr.Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş'a ve gazilerimize sonsuz şükranlarımızı sunar, tüm şehitlerimizi rahmetle ve özlemle anarız” dedi.