KAMU-İŞ'ten bayram sonrası eylem...

İşte açıklama;

SONUNA KADAR OKUMAZSANIZ ve PAYLAŞMAZSANIZ.

YARIN ÇOK GEÇ OLACAK!..

Değerli arkadaşlar...

Bugüne kadar birlikte büyük katılım sağladığımız grev ve eylemlerde büyük başarılar elde ettik.Hak verilmez alınır. Benim de sizden istediğim bundan sonraki grevlere tam katılım sağlamanızdır.

"Partideki abim bana gücenmesin", ya da "falanca bakan, milletvekili bana gücenmesin" yaklaşımıyla yerimizde oturursak, işte o gücenmesini istemediğimiz abilerimiz bizim haklarımızı çatır çatır elimizden alacaklar.

Son gün bayramlığımızı ödemekten vaçgeçenlere karşı, toplu iş sözleşmemimizi imzalamayanlara karşı, kıdem tazminatımıza göz dikenlere karşı, bizimle dalga geçenlere karşı bayramdan sonra gücümüzü göstereceğiz.

Umarım hakkımızı almak için elimizi masaya vurduğumuz anda 3 bin üyesi olan Kamu-İş'ten 500 kişi orada olmayız. Haklarımıza sahip çıkarız.

Değerli kardeşlerim Covid-19 hayatımızdadır. Yakın gelecekte de hayatımızdan gitmeyecektir. Eğer "grevden geri kalalım, pandemi nedeniyle sadece dairede oturarak grevimizi koyalım" derseniz kimse hakkımızı vermez. Aksine daha da hoşlarına gidecektir. Çünkü maaşlarımızdan kesecek, tasarruf edeceklerdir. Ama Kamu-İş olarak en geniş katılımla sokağa çıkar, kendilerini oturdukları koltukta sallarsak, taleplerimize kulaklarını tıkamalarına imkan kalmayacaktır.

Hepinizin bayramı kutlu olsun... Ama bize bu bayramı buruk yaşatanlara karşı da bayramdan sonra mücadelemiz beraber olsun...

AHMET SERDAROĞLU

KAMU-İŞ GENEL BAŞKANI