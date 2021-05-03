Kamu-İş'ten Dünya Basın Özgürlüğü Günü mesajı

Kamu İşçileri Sendikası'nın mesajı şu şekilde:

DAHA ÖZGÜR BİR GELECEK ANCAK DAHA ÖZGÜR BİR BASINLA OLUR

Bugün Dünya Basın Özgürlüğü günü. Ancak ne yazık ki, ne ülkemizdeki karnemiz, ne de dünyadaki genel durum, bu anlamlı günü kutlayacak durumda olmadığımızı gösteriyor.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün (RSF) yayınladığı yıllık dünya basın özgürlüğü raporuna göre, salgın sırasında 180 ülkenin neredeyse dörtte üçünde gazetecilik tamamen veya kısmen engelleniyor.

Yıllık dünya basın özgürlüğü endeksine göre ise 180 ülkenin 73'ünün gazeteciliği ciddi şekilde engellediği tespit edildi.

Ayrıca 59 ülkede ise hükümetlerin salgını, basın çalışanları üzerindeki baskıyı artırmak için kullandığı ifade ediliyor.

Ülkemizde de basın emekçileri gerek ekonomik gerekse siyasi baskılarla mesleklerini icra etmeye çabalıyorlar. Daha özgür bir gelecek ancak daha özgür bir basınla mümkün olabilir.

Emek mücadelesi bir bütündür. Kamu-İş olarak bu zor koşullarda çalışanın, üretenin, alın terinin yanında mücadele eden, halkın sesi olan tüm basın emekçileriyle dayanışmayı sendikal bilincimizin bir parçası sayıyoruz.

Dünya Basın Özgürlüğü gününde ülkemizdeki gazetecilerin mesleklerini daha özgür bir ortamda yapmaları için yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz.

Ahmet SERDAROĞLU

Kamu-İş Genel Başkanı