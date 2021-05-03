  • BIST 1.413
  • Altın 477,982
  • Dolar 8,2951
  • Euro 9,9987
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKA6000 test yapıldı, 23'ü yerel 35 pozitif vaka

Kamu-İş'ten Dünya Basın Özgürlüğü Günü mesajı

» »
Kamu-İş'ten Dünya Basın Özgürlüğü Günü mesajı
Kamu-İş'ten Dünya Basın Özgürlüğü Günü mesajı

Kamu İşçileri Sendikası'nın mesajı şu şekilde:

DAHA ÖZGÜR BİR GELECEK ANCAK DAHA ÖZGÜR BİR BASINLA OLUR

 

Bugün Dünya Basın Özgürlüğü günü. Ancak ne yazık ki, ne ülkemizdeki karnemiz, ne de dünyadaki genel durum, bu anlamlı günü kutlayacak durumda olmadığımızı gösteriyor.

 

Sınır Tanımayan Gazeteciler  Örgütü’nün (RSF) yayınladığı yıllık dünya basın özgürlüğü raporuna göre, salgın sırasında 180 ülkenin neredeyse dörtte üçünde gazetecilik tamamen veya kısmen engelleniyor.

 

Yıllık dünya basın özgürlüğü endeksine göre ise 180 ülkenin 73'ünün gazeteciliği  ciddi şekilde engellediği tespit edildi.

 

Ayrıca 59 ülkede ise hükümetlerin salgını, basın çalışanları üzerindeki baskıyı artırmak için kullandığı ifade ediliyor.

 

Ülkemizde de basın emekçileri gerek ekonomik gerekse siyasi baskılarla mesleklerini icra etmeye çabalıyorlar. Daha özgür bir gelecek ancak daha özgür bir basınla mümkün olabilir.

 

Emek mücadelesi bir bütündür. Kamu-İş olarak bu zor koşullarda çalışanın, üretenin, alın terinin yanında mücadele eden, halkın sesi olan tüm basın emekçileriyle dayanışmayı sendikal bilincimizin bir parçası sayıyoruz.

 

Dünya Basın Özgürlüğü gününde ülkemizdeki gazetecilerin mesleklerini daha özgür bir ortamda yapmaları için yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz.

 

Ahmet SERDAROĞLU

Kamu-İş Genel Başkanı

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Değirmenlik Ve Haspolat’ta Yangın03 Mayıs 2021 Pazartesi 15:58
  • KTOEÖS: "Kıbrıs Türk Toplumunu Uçuruma Sürükleyen Politikalara İzin Vermeyeceğiz"03 Mayıs 2021 Pazartesi 15:48
  • Erhürman: Çözümsüzlük çözüm değildir03 Mayıs 2021 Pazartesi 15:47
  • Hava Sıcaklığı 38 Dereceye Kadar Yükselecek03 Mayıs 2021 Pazartesi 15:34
  • PGM, hava sıcaklıklarına bağlı yangın artışları konusunda uyardı03 Mayıs 2021 Pazartesi 15:13
  • Orman Yangınlarındaki İhmallere İlişkin Meclis Araştırma Komitesi Çarşamba Günü Toplanacak03 Mayıs 2021 Pazartesi 15:10
  • Erhürman'dan Arıklı'ya elektriğe zam tepkisi03 Mayıs 2021 Pazartesi 14:54
  • Meclis Toplantısı 1 Buçuk Saat Sürdü03 Mayıs 2021 Pazartesi 14:47
  • BKP Genel Başkanı İzcan: “Statükoyu Kimin Koruduğu Ortaya Çıkmıştır”03 Mayıs 2021 Pazartesi 14:40
  • Ertuğruloğlu:Bu KKTC’nin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesidir03 Mayıs 2021 Pazartesi 14:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti