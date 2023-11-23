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Kamu-İş’ten hükümet ve TÜK yönetimine ay sonuna kadar süre…

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Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Toprak Ürünleri Kurumu’nun 2021 yılından beri mali bütçesinin geçmemesi ve emekçinin yaşadığı mağduriyetler nedeniyle Lefkoşa’da Toprak Ürünleri Kurumu önünde basın açıklaması yaptı.
Kamu-İş’ten hükümet ve TÜK yönetimine ay sonuna kadar süre…

Ahmet Serdaroğlu açıklamasında, hükümeti ve TÜK’ü yönetenleri son kez uyardıklarını ifade ederek, ay sonuna kadar TÜK’ün bütçesinin geçirilip, sorunların çözülmemesi halinde kurumun geleceği için grev dahil her türlü demokratik eylem haklarını kullanacaklarını vurguladı.  

Serdaroğlu, TÜK çalışanlarının yıllardır büyük fedakarlıklarla kurumu ayakta tutmak için çalıştıklarını ifade ederek, gelinen aşamada çalışanların mağdur edildiğini, hak ve menfaatlerinin gasp edildiğini savundu.

Çalışanların terfilerinin yapılmadığını, maaşlarını gününde alamadıklarını belirten Serdaroğlu, ödeneklerin enflasyon karşısında eridiğini söyledi.

-"Kurumun hak ettiği şekilde yönetilmesini istiyoruz"

Kurumu yönetenlerin, kurumu düşünmeden hareket ettiklerini savunan Serdaroğlu, kendilerinin istediğinin, kurumun hak ettiği şekilde yönetilmesi olduğunu belirterek, açtıkları pankartta da ifade ettikleri gibi “Ne ezilen, ne ezen hakça bir düzen istiyoruz” dedi.

Kurumu yönetenlerin, çalışanları kurumun sorunlarının içine katmaya çalıştıklarını ileri süren Serdaroğlu, bugün hâlâ TÜK çalışanlarının maaşlarını Maliye Bakanlığı mı, yoksa Tarım Bakanlığı’nın mı ödeneceğinin tartışıldığını söyledi.

Bu kargaşadan dolayı emekli olan çalışanların aylardır emeklilik ikramiyesini alamadığını bildiren Serdaroğlu, bunun çalışanların sorunu olmadığını, çalışanların alamadıkları ikramiyelerinin enflasyon karşısında eridiğini, eskiden bir daire alabildikleri parayla bugün bir dairenin odasının bile alınamayacak duruma geldiğini kaydetti.

Üretimin kalbi durumundaki TÜK’ün değersizleştirilmeye çalışıldığını ileri süren Serdaroğlu, kurumun hâlâ 2021 bütçesi ile yönetilmeye çalışıldığını belirtti.

Bir önceki Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı döneminde çalışanların terfilerinin yapıldığını, terfilerin dönemin bakanı Dursun Oğuz ve TÜK yönetim kurulu tarafından onaylandığını ifade eden Serdaroğlu, ancak terfilerin hemen sonrasında kabinenin değiştiğini, yeni Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’un TÜK’ün bütçesi geçmediği için terfilerin uygulanamayacağını söylediğini kaydetti.

Serdaroğlu, “Şimdi terfiler için bütçe bekleniyor. Bir önceki bakan bunu bilmiyor muydu? Para yok diye arpa alınamıyor. Arpa, emekçilerin ikramiyesini geciktirerek alınacaksa, hiç kimse o koltukları işgal etmesin. Bu insanların çalışma koşullarını bir an önce düzenleyin. Sesimizi çıkarmazsak, amaç belli; kurumu batırıp özel sermayeye peşkeş çekecekler” dedi.

Eskiden olduğu gibi TÜK’ün ürünlerini çoğaltıp, gelirlerini arttırabileceğine işaret eden Serdaroğlu, bu konuda hükümeti eleştirerek, gelirlerin arttırılarak giderlerin artık tartışma konusu olmaması gerektiğini söyledi.

Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, hükümeti ve TÜK’ü yönetenleri son kez uyardıklarını vurgulayarak, ay sonuna kadar bütçenin geçirilerek, sorunların çözülmemesi halinde kurumun geleceği için grev dahil her türlü demokratik eylem haklarını kullanacaklarını sözlerine ekledi.

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