Kamu-İş’ten Hükümete Çağrı

Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, hükümeti; elektrik ve KDV’de indirim yapmaya çağırdı.

Serdaroğlu yazılı açıklamasında, hükümetin “tedbir amaçlı aldığı kararlar çerçevesinde doğal olarak halkı evlere mecburi kapanmayı tavsiye ettiğini” ifade etti.

Korona virüsten dolayı petrol fiyatlarının 30 doların altına inmesine rağmen KKTC’de hükümetin elektrik fiyatını otomatik olarak petrol varil fiyatına endeksleyerek uygulamasına rağmen maalesef ne elektrik ne de petrol fiyatlarında bir düşüş yapmadığını ifade eden Serdaroğlu, şunları kaydetti:

“Dolayısıyla Kıb-Tek yakacağımız elektriği daha düşük bir tarifeden 24 saat standart olarak uygulaması da çok isabetli olur (maliyetin çok az üzerinde).

Ayrıca, Hükümet de KDV’yi yarı yarıya veya azami düşürebileceği orana indirmesi kaçınılmazdır. Aksi takdirde KKTC ay sonu elektrik faturaları çıktığında kalp krizinden ölüm riski korona virüsüne yakalananların riskinden kat kat fazla olacak!

Bu zor günleri birbirimize kenetlenerek karşılıklı fedakarlık göstererek atlatacağımızdan Halkımıza ve Devletimize güvenim tamdır.

Hükümetimizin tavsiye ve direktiflerine tüm halkımızı uymaya ve harfiyen uygulamaya davet ediyorum. Evde otur. Evinin tadını çıkar.”