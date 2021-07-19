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Kamu-İş'ten İki Bayram İçin de Kutlama Mesajı

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Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramını ve Müslüman âleminin kurban bayramını kutladı.
Kamu-İş'ten İki Bayram İçin de Kutlama Mesajı

Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramını ve Müslüman âleminin kurban bayramını kutladı.

20 Temmuz’un, adada yok edilmek istenen Kıbrıs Türkü’nün toplumsal varlığını ve özgürlüğünü varoluş mücadelesi göstererek, Türkiye’nin garantisinde ilelebet sürdüreceğini Dünyaya gösterdiği gündür.

Mutlu Barış Harekâtı’nda Kıbrıs Türk halkı, Mücahit ve Mehmetçik ile yürek yüreğe, omuz omuza mücadele vermiştir. Bu mücadele ile özgür yaşama ve varoluş kararlılığını bütün dünyaya ispatlamıştır.

Başta Anavatan Türkiye, varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’a olmak üzere Kıbrıs Türk halkına bu günleri, canları ve kanları ile armağan eden aziz şehitlerimiz ile gazilerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyoruz.

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