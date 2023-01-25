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Kamu kurum ve kuruluşlarında “Sıfır Atık” için deneme süreci başlatıldı

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Kamu kurum ve kuruluşlarında “Sıfır Atık” için denemesüreci başlatıldı
Kamu kurum ve kuruluşlarında “Sıfır Atık” için deneme süreci başlatıldı

- Kültür Dairesi, 27 Ocak 2023 tarihinde başvuruları sona erecek olan XXXI. Devlet Fotoğraf Yarışması’nın süreci hakkında açıklama yaptı
- Kültür Dairesi yarışmanın jüri üyelerini başvuruların tamamlanmasının ardından açıklayacağını ve 3 Şubat Cuma akşamı Atatürk Kültür Merkezi’nde Jüri Üyelerinin Sunum ve Söyleşi’ni düzenleyeceğini duyurdu
- Yarışmanın sonuçlarının ise jüri üyelerinin 2 Şubat Perşembe günü değerlendirmelerini tamamlamasının ve söyleşinin ardından 6 Şubat Pazartesi açıklanacağı bildirildi

Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, bu yıl 31.’sini düzenlediği Devlet Fotoğraf Yarışması’nın süreci hakkında yazılı bir bilgilendirme yaptı. Kültür Dairesi, 27 Ocak 2023 tarihinde dolacak olan başvuru süresinin ardından jüri üyelerini açıklayacağını ve 3 Şubat Cuma akşamı, Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 18.30’da jüri üyeleri ile sunum ve söyleşi düzenleyeceğini duyurdu.

Kültür Dairesi, yarışmanın sonuçlarını ise jüri üyelerinin 2 Şubat Perşembe günü değerlendirmelerini tamamlamasının ve 3 Şubat’ta AKM’de yer alacak söyleşinin ardından, 6 Şubat Pazartesi açıklayacağını duyurdu.

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Kültür Dairesi’nin Telsim'in iletişim desteğiyle düzenlediği, XXXI. Devlet Fotoğraf Yarışması’na, internet üzerinden http://kultur.gov.ct.tr adresinden yapılan başvurular 27 Ocak 2023 tarihinde sona eriyor.

Kültür Dairesi’nden yarışmanın süreci hakkında basına yapılan yazılı açıklamaya göre, Devlet Fotoğraf Yarışması’nın jüri üyeleri, katılımcıları etkilememek amacıyla 27 Ocak 2023 tarihinde tamamlanacak başvuruların ardından açıklanacak. Kültür Dairesi, jüri üyeleri tarafından yapılacak değerlendirilmesinin ise 2 Şubat Perşembe günü tamamlanacağı ancak sonuçların 6 Şubat Pazartesi açıklanacağı duyuruldu.

Kültür Dairesi’nin 3 Şubat Cuma akşamı saat 18.30’da AKM’de düzenleyeceği Jüri Üyelerinin Sunum ve Söyleşisi’nde, jüri üyeleri kendi sanat anlayışları ve deneyimlerini anlatacakları sunumlarının ardından portfolyo gösteriminde bulunacaklar.

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