Kamu kurumlarına dijital erişim yok!

Saatlerdir bu kurumlara internet üzerinden ulaşılamıyor...

Erişim sağlanamayan devlet kurumlarından bazıları şu şekilde: “Başbakanlık, Başbakanlık Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Türk Ajansı Kıbrıs, Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu”