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Kamu maaşları ve belediyelere katkı 1 Haziran’da ödenecek

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Kamu maaşları ve belediyelere katkı 1 Haziran’da ödenecek
Kamu maaşları ve belediyelere katkı 1 Haziran’da ödenecek

Maliye Bakanlığı, kamu maaşları ve belediyelere yapılacak olan katkıların 1 Haziran 2020 tarihinde ödeneceğini açıkladı.

 

Maliye Bakanlığı’nın cari ve muhtelif ödemeleri rutin seyrinde devam ediyor. Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ödeme kalemleri bilgilerine göre, 1 Mayıs 2020’den 1 Haziran 2020’ye kadar piyasaya  toplam 450,000,000 TL (450 milyon Türk Lirası) ödeme yapılacağı duyuruldu. Piyasaya şu ana kadar yapılan ödeme tutarının ise 270,000,000TL (270 milyon Türk Lirası) olduğu açıklandı.

 

Ödeme kalemleri şöyledir:

Maaş ve benzeri ödemeler                                                    150,000,000TL

Belediyelere katkı                                                                      30,000,000TL

Emekli maaşları + sosyal yardımlar                                     110,000,000TL

Sosyal Sigortaya aktarma                                                        53,000,000TL

Sağlık                                                                                            28,000,000TL

Süt ve navlun ödemeleri                                                                         6,500,000TL

Taşımacılık                                                                                         4,000,000TL

 

Borç ödemesi                                                                                  20,000,000TL

 

Belediyelere yapılan fark ödemeleri                                                 10,000,000 TL

 

Emekli ikramiye + Cari ödemeler                                             30,500,000 TL

 

Temizlik + özel güvenlik ödemeleri                                          8,000,000TL

 

 

TOPLAM ÖDEMELER                                                                   450,000,000 TL

 

 

 

Maliye Bakanlığı tarafından ödemelerin rutin şeklinde devam edeceği, ödemeler konusunda mali bir sıkıntı yaşanmadığı ve bu ödemelerin zaman zaman kamuoyunun bilgisine sunulacağı kaydedildi.

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