Kamu maaşları ve belediyelere katkı 1 Haziran’da ödenecek

Maliye Bakanlığı, kamu maaşları ve belediyelere yapılacak olan katkıların 1 Haziran 2020 tarihinde ödeneceğini açıkladı.

Maliye Bakanlığı’nın cari ve muhtelif ödemeleri rutin seyrinde devam ediyor. Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ödeme kalemleri bilgilerine göre, 1 Mayıs 2020’den 1 Haziran 2020’ye kadar piyasaya toplam 450,000,000 TL (450 milyon Türk Lirası) ödeme yapılacağı duyuruldu. Piyasaya şu ana kadar yapılan ödeme tutarının ise 270,000,000TL (270 milyon Türk Lirası) olduğu açıklandı.

Ödeme kalemleri şöyledir:

Maaş ve benzeri ödemeler 150,000,000TL

Belediyelere katkı 30,000,000TL

Emekli maaşları + sosyal yardımlar 110,000,000TL

Sosyal Sigortaya aktarma 53,000,000TL

Sağlık 28,000,000TL

Süt ve navlun ödemeleri 6,500,000TL

Taşımacılık 4,000,000TL

Borç ödemesi 20,000,000TL

Belediyelere yapılan fark ödemeleri 10,000,000 TL

Emekli ikramiye + Cari ödemeler 30,500,000 TL

Temizlik + özel güvenlik ödemeleri 8,000,000TL

TOPLAM ÖDEMELER 450,000,000 TL

Maliye Bakanlığı tarafından ödemelerin rutin şeklinde devam edeceği, ödemeler konusunda mali bir sıkıntı yaşanmadığı ve bu ödemelerin zaman zaman kamuoyunun bilgisine sunulacağı kaydedildi.