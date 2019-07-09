  • BIST 97.781
  • Altın 255,028
  • Dolar 5,7110
  • Euro 6,4005
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAErdoğan’dan, Japon modeli ‘kadınlara mahsus üniversite’ için YÖK’e talimat

“Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı” komitede ele alındı

» »
Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığında bugün yaptığı toplantıda Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı.
“Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı” komitede ele alındı

Meclis Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, komite, “Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın madde madde görüşülmesini oybirliğiyle kabul etti. Tasarının üçüncü ve son okunuşunu ilerleyen günlerde yapılacağı bildirildi.

Toplantıya komite üyeleri, UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, CTP Milletvekili Dr.Sıla Usar İncirli, UBP Milletvekili Menteş Gündüz ve HP Milletvekili Dr. Hasan Topal ile davetli olarak,Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Personel Dairesi, KTAMS,TIP-İŞ ve Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nden yetkililer katıldı.

Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısının genel gerekçesi şöyle:
“Esas Yasa’nın Geçici 1’inci maddesi ile düzenlenen intibak hükümleri, bu madde gereğince yapılan intibaklarda intibak ettirilecek hekimin hizmet yıllarının da dikkate alınmasını öngörmekteydi. Ancak, mevcut düzenleme, intibak ettirilecek hekimin askerlik dönemini ve uzmanlık durumunu dikkate almamaktaydı. Bu (Değişiklik)Yasa Tasarısı ile intibak ettirilecek hekimin intibakında kadrolu çalışılan yılları, askerliği, sözleşmeli olarak çalışılan yılları ve uzmanlık durumunun dikkate alınmasına ilişkin esasların düzenlenmesi hedeflenmektedir”

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • HAKSEN: Kadına yönelik şiddetle mücadeleyle ilgili “Ulusal Eylem Planı”nın hedefe ulaşması için belirlenen adımlar atılmalı09 Temmuz 2019 Salı 11:44
  • "Araç Kayıt Bilgilendirme Sistemi" uygulaması başladı09 Temmuz 2019 Salı 11:11
  • Serdar Denktaş Erhürman’a ve Arıklı’ya başsağlığı diledi09 Temmuz 2019 Salı 11:00
  • Bakanlar Kurulu toplandı09 Temmuz 2019 Salı 10:29
  • Gazeteci Akpınar, ölümünün 16’ncı yıl dönümünde anıldı09 Temmuz 2019 Salı 10:16
  • Büyük ikramiye devretti09 Temmuz 2019 Salı 09:59
  • MHD: Ercan Havalimanı’nda 50 kişi günlerdir insan hakları ile bağdaşmayan koşullarda tutuluyor09 Temmuz 2019 Salı 09:49
  • Detay Gazetesi bugün ne Manşet attı? 9 Temmuz 2019 Cuma09 Temmuz 2019 Salı 09:25
  • Taner Ulutaş'tan 'Sahibine Mesajlar'09 Temmuz 2019 Salı 09:16
  • Rusya'dan Kıbrıs açıklaması: Tarafları krizi büyütmeye yönelik adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz08 Temmuz 2019 Pazartesi 23:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti