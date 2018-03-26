Kamu Sağlık Çalışanları Değişiklik Yasası ile Sayıştay Komitesi Raporu bugün Meclis’in gündeminde

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanıyor.
Genel Kurul gündeminde, Kamu Sağlık Çalışanları Değişiklik Yasası ile Sayıştay Komitesi Raporu bulunuyor.
Meclis’in toplantısının gündeminde Cumhurbaşkanlığı’nca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen “Kamu Sağlık Çalışanları Değişiklik Yasası” ile “Sayıştay Komitesi’nin KKTC Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumu’nun 1 Temmuz 2016-30 Haziran 2017 Mali Dönemine İlişkin Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporu” bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, ikinci iş konusundaki düzenlemeleri nedeniyle iade ettiği Kamu Sağlık Çalışanları Değişiklik Yasası, geçtiğimiz perşembe günü İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde yeniden görüşülerek oy birliğiyle onaylanmıştı.
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