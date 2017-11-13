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Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kabul edildi

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Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kabul edildi
Meclis Genel Kurulu bugünkü birleşiminde  Kamu Sağlık Çalışanları Değişiklik Yasası’nı oybirliğiyle onayladı.

Tasarıyla ilgili konuşan TDP Milletvekili Zeki Çeler, “Sağlıkta ufak tefek değil, genel düzenlemelerle yapılmalı. Hangi bakan gelirse gelsin bu bütçeyle sağlığı yönetebilmemiz mümkün değil” dedi.

MOTORLU ARAÇLAR VE YOL TRAFİK YASASI DA KABUL EDİLDİ

Genel Kurul’da daha sonra elektrikli araçlar ve engelli vatandaşlar için muafiyet konularında düzenlemeler içeren Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşüldü. 

Tasarıya ilişkin söz alan CTP Milletvekili Birikim Özgür, yeni ekonomiyi anlamak bakımından yasanın önemli olduğunu kaydetti. Yenilenebilir enerjinin önemine işaret eden Özgür, araştırma geliştirme faaliyetlerine ağırlık verilmesi gerektiğini anlattı.

Özgür, dünyada elektrik araçlara yönelim olduğuna işaret ederek, AB kuralları çerçevesinde yenilenebilir enerji kullanımını artırmaya önem vermek gerektiğini dile getirdi. 

Özgür, bu bağlamda geçirilmesi gereken yasalar olduğuna işaret etti. Konuşmaların ardından tasarı oybirliğiyle kabul edildi.

Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin raporlarının okunmasının ardından bugünkü oturum tamamlandı. 
Genel Kurul, haftanın ikinci toplantısını yarın gerçekleştirecek.

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