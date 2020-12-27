KAMU-SEN:'' 3 Sağlık Emekçimizin Testleri Pozitif çıkmıştır''

Açıklama şu şekilde:
Maalesef üzülerek bildiriyoruz. Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesinde yapılan test sonucunda 3 sağlık emekçimizin testleri pozitif çıkmıştır. Temaslıları hızlı bir şekilde karantina hotellerine alınmaya başlanmıştır.. ümidimiz başka arkadaşlarımızın (pozitif) çıkmaması yönünde. Sendika Üyelerimiz sağlık emekçilerimize geçmiş olsun dilerken en erken zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.
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