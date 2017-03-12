KAMU-SEN 8 Martı Etkinliklerle Kutladı

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) Dünya Kadınlar Günü’nü “ Bir Gün Değil Her Gün ” sloganı çerçevesinde bir dizi etkinlikle kutladı.

KAMU-SEN Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri & Kadın ve Çocuk Hakları Komitesi üyeleri, sendika genel başkanı Metin Atan’la birlikte dün Lefkoşa’daki Atatürk Anıtı ve Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın büstüne çelenk koyup saygı duruşunda bulundular. Heyet etkinlik öncesinde de Meclis Başkanı Sibel Siber ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner’e nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyaret vesilesiyle Bakan Saner’le yapılan toplantıda sendikanın Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri ve Kadın ve Çocuk Hakları Komite bşk. Kezban Öcal 2014 yılında yasalaşan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin aktif hale getirilmesi ve toplumda büyük beklenti yaratan Kadın Sığınma Evi projesinin hayata geçirilmesini beklediklerini bu konuda sendika olarak destek anlamında aktif görev yüklenebileceklerini kaydetti. Öcal kadın farkındalığı için yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgiler de aktardı.

Bakan Saner de yanıtında bakanlık olarak toplumsal talepleri dikkate alan çalışma içinde olduklarını, sendikanın toplumsal cinsiyet eşitliği ve lider kadın yetiştirme çabalarında yanında olacaklarını bildirdi.

Kadın Üyelere Etkinlik

KAMU-SEN 8 Mart nedeniyle önceki gün sendika binasında kadın üyelere yönelik etkinlik düzenledi. Etkinlikte kadın üyelerle dayanışma mesajları yanında kariyer eğitimlerine yakın gelecekte başlanacağı müjdesi de verildi