KAMU-SEN Başkanı Atan: “Empati Kurarak Engelleri Kaldırmalıyız”

KAMU-SEN Başkanı Metin Atan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, empati kurarak engelleri kaldırmanın ve engellilerin toplumsal hayata tam katılımlarını sağlamanın herkesin görevi olduğunu vurguladı.



Atan mesajında, engellileri her gün hatırlamak ve onlara engel değil destek olmak gerektiğini belirterek, “Hepimizin birer engelli adayı olduğu gerçeğinin farkında olan bireyler olarak engelli kardeşlerimizin üreten, sosyal hayatın bütün alanlarında yer alabilen bağımsız bireyler olarak yer alabilmeleri için her alanda gereken duyarlılığın artmasını sağlamamız gerekmektedir. Engel onlarda değil, onları engelli gören zihinlerdedir. Empati kurarak engelleri kaldırmak, herkes gibi toplumsal hayata tam katılımlarını sağlamak hepimizin görevidir” ifadelerine yer verdi.