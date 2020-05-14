Kamu-sen: “Çalışma Bakanlığı’nın tüm personeli işe çağıran genelgesi kabul edilebilir değil”

Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın önlem almadan tüm personelini bugün işe çağıran bir genelge yayımladığını ve bunun kabul edilebilir olmadığını savundu.

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, yazılı açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

“Biz sendikalar vatandaşın gerekli hizmeti alabilmesi için gerekli önlemler alınarak Bakanlar Kurulu’nun, Bilim Kurulu önerilerini dikkate alarak daireleri açmasına karşı değiliz ancak Bakanlar Kurulu kararlarını hiçe sayarak ya da kurumların kendilerini Bakanlar Kurulu’nun üzerinde görmesine de müsaade edemeyiz.

Bugün yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında bu konunun gündeme alınarak açıklığa kavuşturulması sorunları çözeceği inancındayız.”