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Kamu-Sen: Eylem ve grevleri başlatıyoruz

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Sendikalar adına açıklama yapan Kamu – Sen Başkanı Metin Atan, eylem ve grevleri başlatacaklarını duyurdu.
Kamu-Sen: Eylem ve grevleri başlatıyoruz

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan, “Göç Yasası” olarak da bilinen 47/2010 sayılı yasa kapsamında istihdam edilenlerin maaşlarına yüzde 6’lık ek artışı fiili olarak hükümet kanadının kabul ettiğini fakat çeşitli nedenlerle yasal çerçevede uygulamaya konmadığını bildirdi.

Sendikalar adına yazılı açıklama yapan Atan, “Artık sabrımızın tükenmiş olduğunu, beklediğimiz Bakanlar Kurulu toplantısında yüzde 6’nın altında rakam kabul edemeyeceğimizi ve bu doğrultuda eylem ve grevleri başlatacağımızı tüm kamuoyuna bildiririz” ifadelerini kullandı.

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