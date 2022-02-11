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Kamu-Sen, Gazeteci Ayşenur Arslan’ı Kınadı

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Kamu-Sen, Gazeteci Ayşenur Arslan’ı Kınadı
Kamu-Sen, Gazeteci Ayşenur Arslan’ı Kınadı

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), Türkiye’de televizyon sunucusu Ayşenur Arslan’ın Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı’na (TMT) yönelik ifadelerini kınadı.

Kamu-Sen’den yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı’nın Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde üstlendiği misyon tüm dünyaca bilinirken, Ayşenur Aslan’ın TMT ile ilgili “bilgi yoksunu ve dayanağı olmayan söylemlerde” bulunduğuna işaret edilerek, Arslan’ın bu söylemlerini “esefle kınadıkları” belirtildi.

Açıklamada, “Kıbrıs Türk tarihinde neler yaşandığını doğru bilgi açısından öğrenmesini tavsiye ederiz” ifadelerine de yer verildi.

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