Kamu-Sen: Haydi sokağa

Kamu Görevlileri Sendikası (Kamusen), zam üstüne zam yaparak ülkeyi bitiren zihniyete artık müsaade etmeyeceklerini, buna ‘dur’ demek için mücadele başlattıklarını açıkladı ve halkı sokağa çağırdı

Kamu Görevlileri Sendikası (Kamusen), zam üstüne zam yaparak ülkeyi bitiren zihniyete artık müsaade etmeyeceklerini, buna ‘dur’ demek için mücadele başlattıklarını açıkladı ve halkı sokağa çağırdı

Kamusen: Haydi sokağa

Kamusen’den “Haydi sokağa” çağrısıyla yapılan yazılı açıklamada hükümetin, yaptığı yanlış siyaset ve politikalar ve zamlar yüzünden halkın (çalışanın, dar gelirlinin, emeklinin, sigortalının, asgari ücretlinin) her geçen gün alım gücünün düşmesiyle daha da fakirleştirildiği vurgulandı.

Açıklamada, zam üstüne zam yaparak ülkeyi bitiren bu zihniyete artık müsaade edilmeyeceği vurgulanarak, “İğneden ipliğe zam yaparak zamlarla ekonomiyi düzelteceğini zannedenler artık o koltukta oturma ve yönetme hakkına sahip olamazlar. O nedenle halkımızla birlikte, yapılan bu insafsızca zamlara dur demek için tek

yumruk olarak sokaklarda olacağımızı kamuoyuna duyururuz” denildi.