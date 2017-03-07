KAMU-SEN, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde uyarı grevi yapıyor

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), kadro yetersizliği için çözüm üretilmemesini kınamak amacıyla Lefkoşa Kaza Mahkemesi Tebliğ ve İcra Memurluğu biriminde bir günlük uyarı grevine gidiyor.

Bu sabah 09.00’da başlayan grev saat 15.00’te tamamlanacak. Sendika yetkilileri saat 11.00’de mahkemeler önünde basına açıklama yapacak.

Kamu-Sen Genel Başkanı Metin Atan, uyarı grevine ilişkin yaptığı açıklamada, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne bağlı Tebliğ ve İcra Mukayyitliği’nde uzun süreden beridir devam eden tebliğ ve icra memuru eksikliğinin giderilmesiyle ilgili Yüksek Mahkeme tarafından yetki alınması konusunda talep yazısı yazıldığını ancak bugüne kadar olumlu bir sonuç alınamadığını ifade etti.

Atan, mahkemenin can damarı olan bu birimde yeterli personel ve araç olmaması nedeniyle işlerin tıkanma noktasına geldiğini kaydetti.