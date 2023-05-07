  • BIST 4.400,76
  • Altın 1265.335
  • Dolar 19.5067
  • Euro 21.4827
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKACovid bitti sanmayın

Kamu-Sen: Meclis, sağlık çalışanlarını koruyacak caydırıcı adımlar atmalı

» »
Kamu- Sen, sağlık çalışanlarına yönelik son zamanda gerçekleşen saldırılara dikkat çekerek, Meclis’in hekimleri ve sağlık çalışanlarını koruyacak caydırıcı adımlar atması gerektiğini belirtti.
Kamu-Sen: Meclis, sağlık çalışanlarını koruyacak caydırıcı adımlar atmalı

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu- Sen), sağlık çalışanlarına yönelik son zamanda gerçekleşen saldırılara dikkat çekerek, Meclis’in hekimleri ve sağlık çalışanlarını koruyacak caydırıcı adımlar atması gerektiğini belirtti.

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde üroloji uzmanı olarak görev yapan Dr. Sadrettin Tuğcu’nun uğradığı bıçaklı saldırıyı kınayarak, polis, savcılık ve diğer yetkililere “Sağlık çalışanlarına, değerli hekimlerimize bu tutumda bulunan en ağır cezayı almalı” çağrısı yaptı

Atan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Çok değil, geçtiğimiz haftalarda sağlık çalışanlarına yapılan saldırılara karşı uyarıda bulunarak yetkilileri göreve davet ettik. Mehmetçik Sağlık Merkezi çalışanlarımız saldırıya uğramıştı, bu yaşananlar son olsun diyerek hükümete ve yetkililere seslendik. Çok değil 10 gün sonrasında ise bir başka hekimimiz saldırıya uğradı. Meclis bir an önce hekimlerimizi ve diğer sağlık çalışanlarımızı yasalarla koruyacak ve caydırıcı ceza verilmesi konusunda adımlar atmalı. İvedi bir şekilde gerekli önlemler alınmadığı takdir de bu yaşanan saldırı son olmayacak. Sağlık çalışanlarımız hayat kurtarırken canlarıyla bedel ödemeden ivedi bir şekilde önlemler alınmalı. Doktorumuza yapılan hunharca saldırıyı bir kez daha kınadığımızı kamuoyuna duyuyor, Dr. Tuğcu’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CTP'de aday arayışı devam ediyor... En güçlü isim Muhittin Özsağlam...07 Mayıs 2023 Pazar 09:30
  • Dikkat pazartesinden itibaren...07 Mayıs 2023 Pazar 09:26
  • Kamuda yaz mesaisi yarın başlıyor07 Mayıs 2023 Pazar 09:24
  • Dr. Tuğcu'yu bıçaklayanın 3 gün önce avukat darp ettiği ortaya çıktı!07 Mayıs 2023 Pazar 09:17
  • Bugün hava nasıl olacak?07 Mayıs 2023 Pazar 08:45
  • Ara seçimde iddialı aday... Tacan Reynar'ın milletvekili adaylığı kesinleşti...06 Mayıs 2023 Cumartesi 20:31
  • Tatar: Ambargo ve izolasyonlara rağmen KKTC gelişmektedir06 Mayıs 2023 Cumartesi 20:08
  • Dolu yağışı Lefkoşa-Güzelyurt yolunda da etkili oldu06 Mayıs 2023 Cumartesi 19:58
  • KTTB: Sağlıkta şiddeti kabul etmeyeceğiz. Şiddet varsa hizmet yoktur!06 Mayıs 2023 Cumartesi 19:54
  • Güneşköy-Güzelyurt yolunda kaza!06 Mayıs 2023 Cumartesi 19:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti