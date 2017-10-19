Kamu-Sen partileri yeni bir seçim tarihi belirlemeye davet etti

Kamu-Sen Genel Başkanı Metin Atan yazılı açıklamasında, belirlenen seçim tarihinin ülkenin tüm sektör ve kesimlerini olumsuz yönde etkileyeceğini iddia etti.

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası ( Kamu– Sen ) hükümet ve ana muhalefet parti başkanlarını, ülkenin geleceğini bilinmeyen veya öngörülemeyen kaotik bir ortama sokma olasılığını ortadan kaldırmaya dönük yeni bir seçim tarihi belirlemeye davet etti.

Atan, hükümet ve ana muhalefet partilerinin sorumluluk duygusu olmadan hareket ettiklerini savundu ve “Şöyle ki ülkenin gelecek 2018 yılını şekillendirerek 2018 bütçesinin ortaya konulacağı, görüşülüp tartışılacağı ve onaya sunulacağı aylar içerisine bir genel seçim tarihi önermekte ve bu önerilerinde ısrar etmektedirler” dedi.

Belirlenecek yeni seçim tarihinin 2018 yılı bütçe görüşmelerini sekteye uğratmayacak bir tarih olması gerektiğini vurgulayan Atan, seçim tarihi olarak belirlenen 7 Ocak 2018 tarihinin, kuvvetle muhtemel önümüzdeki yıl için ortaya konacak bütçenin onaylanmaması sonucunu doğuracağını ileri sürdü.

Onaylanmayan bir bütçenin önümüzdeki yılın ilk ayından itibaren gerek kamu gerekse özel sektör ve diğer alanlarda yaşanacak kaos ve sıkıntıları beraberinde getireceğini savunan Atan, “Kaldı ki tam bir öngörüsüzlük ve sorumsuzluk örneği olarak öngörülmüş olan 07 Ocak 2018 tarihi halen Meclis ‘te ivediliği alınmış ve yoğun bir şekilde görüşülmekte olan tüm yasa çalışmalarının durmasına, kamu’daki etkinlik ve verimliliğe yönelik olarak yürütülen veya uygulanan tüm tayin, terfi, münhal ve benzeri çalışmaları vb. kesintiye uğratacaktır” dedi.