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Kamu-Sen partileri yeni bir seçim tarihi belirlemeye davet etti

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Kamu-Sen partileri yeni bir seçim tarihi belirlemeye davet etti
Kamu-Sen Genel Başkanı Metin Atan yazılı açıklamasında, belirlenen seçim tarihinin ülkenin tüm sektör ve kesimlerini olumsuz yönde etkileyeceğini iddia etti.

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası  ( Kamu– Sen ) hükümet ve ana muhalefet parti başkanlarını, ülkenin geleceğini bilinmeyen veya öngörülemeyen kaotik bir ortama  sokma olasılığını  ortadan  kaldırmaya  dönük  yeni  bir seçim tarihi  belirlemeye davet etti.

Atan, hükümet ve ana muhalefet partilerinin sorumluluk duygusu olmadan hareket ettiklerini savundu ve “Şöyle  ki ülkenin  gelecek  2018 yılını  şekillendirerek  2018  bütçesinin  ortaya  konulacağı,  görüşülüp  tartışılacağı  ve onaya sunulacağı  aylar  içerisine  bir  genel  seçim  tarihi  önermekte  ve  bu  önerilerinde  ısrar  etmektedirler”  dedi.

Belirlenecek  yeni seçim tarihinin 2018 yılı bütçe görüşmelerini sekteye  uğratmayacak  bir  tarih olması gerektiğini vurgulayan Atan, seçim tarihi olarak belirlenen 7 Ocak  2018 tarihinin,  kuvvetle  muhtemel  önümüzdeki   yıl  için ortaya  konacak  bütçenin  onaylanmaması sonucunu doğuracağını ileri sürdü.

Onaylanmayan  bir bütçenin önümüzdeki  yılın  ilk  ayından  itibaren  gerek  kamu  gerekse  özel  sektör  ve  diğer alanlarda  yaşanacak  kaos  ve  sıkıntıları  beraberinde getireceğini savunan Atan, “Kaldı  ki  tam  bir  öngörüsüzlük ve  sorumsuzluk  örneği  olarak  öngörülmüş  olan   07  Ocak  2018 tarihi  halen  Meclis ‘te  ivediliği  alınmış  ve yoğun  bir  şekilde  görüşülmekte  olan  tüm  yasa  çalışmalarının  durmasına,  kamu’daki  etkinlik  ve  verimliliğe yönelik  olarak  yürütülen  veya  uygulanan  tüm  tayin, terfi, münhal  ve  benzeri  çalışmaları vb.  kesintiye uğratacaktır” dedi.

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