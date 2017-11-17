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Kamu-Sen, polislerin 25 yılda emekli olmasını öngören tasarıdan memnun

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Kamu-Sen, polislerin 25 yılda emekli olmasını öngören tasarıdan memnun
Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), Meclis Genel Kurulunda ivedilik tezkeresi kabul edilen,  polislerin  25 fiili hizmet sonunda emekliye ayrılabilmesine olanak sağlayan  yasa tasarısından memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan yaptığı yazılı açıklamada, özellikle vardiya rotasyon ve düzensiz mesai ile çalışan ve yıpratıcı meslekler  olarak bilinen bazı meslek grupları için bir çok bilimsel araştırmalar yapıldığını  ve özellikle sosyal yaşamları olumsuz etkilemesi  yanında kişilerde belli hastalıkların ortaya çıkışını tetikleyen, psikolojik olarak anksiyete,  depresyon gibi durumları ortaya çıkaran ve uyku düzenlerinin bozulmasına neden olan bir çok hastalıkların ortaya çıktığının  bilimsel olarak kanıtlandığını kaydetti.

Atan açıklamasında, “Bu nedenle yıllardır gündeme getirdiğimiz ve hatta bununla ilgili yasa tasarısı önerisi hazırlayıp sunmuş olduğumuz, 55 yaşını beklemeden 25 fiili hizmetin doldurulması koşuluyla emekli olabilmesine olanak tanıyan yasal düzenlemenin polislerimizin yanında bilimsel olarak da kanıtlanmış olan hemşirelik ve gardiyanlık gibi yıpratıcı, aile düzenini bozan, ölüm riskini artıran meslek gruplarına da uygulanabilmesi için gerekli girişimleri sürdüreceğimizi tüm kamuoyunun bilgisine getiririz” ifadelerini kullandı. 

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