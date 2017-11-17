Kamu-Sen, polislerin 25 yılda emekli olmasını öngören tasarıdan memnun

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), Meclis Genel Kurulunda ivedilik tezkeresi kabul edilen, polislerin 25 fiili hizmet sonunda emekliye ayrılabilmesine olanak sağlayan yasa tasarısından memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan yaptığı yazılı açıklamada, özellikle vardiya rotasyon ve düzensiz mesai ile çalışan ve yıpratıcı meslekler olarak bilinen bazı meslek grupları için bir çok bilimsel araştırmalar yapıldığını ve özellikle sosyal yaşamları olumsuz etkilemesi yanında kişilerde belli hastalıkların ortaya çıkışını tetikleyen, psikolojik olarak anksiyete, depresyon gibi durumları ortaya çıkaran ve uyku düzenlerinin bozulmasına neden olan bir çok hastalıkların ortaya çıktığının bilimsel olarak kanıtlandığını kaydetti.

Atan açıklamasında, “Bu nedenle yıllardır gündeme getirdiğimiz ve hatta bununla ilgili yasa tasarısı önerisi hazırlayıp sunmuş olduğumuz, 55 yaşını beklemeden 25 fiili hizmetin doldurulması koşuluyla emekli olabilmesine olanak tanıyan yasal düzenlemenin polislerimizin yanında bilimsel olarak da kanıtlanmış olan hemşirelik ve gardiyanlık gibi yıpratıcı, aile düzenini bozan, ölüm riskini artıran meslek gruplarına da uygulanabilmesi için gerekli girişimleri sürdüreceğimizi tüm kamuoyunun bilgisine getiririz” ifadelerini kullandı.