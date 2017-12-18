Kamu-Sen: “Posta daireleri hizmet veremez bir duruma getirildi”

Sendika, Posta Dairesi’yle ilgili hafta sonuna kadar adım atılmaması halinde gerekli her türlü eyleme başvuracağını açıkladı.

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) örgütlü olduğu Posta Dairesinde yürütülen hizmetlerin, çağdaş bir şekilde yerine getirilmesi için tespit edilen ve üzerinde uzlaşı sağlanmış olan eksikliklerin giderilmesi adına hafta sonuna kadar hiçbir adım atılmaması halinde, gerekli her türlü eyleme başvuracağını açıkladı.

Kamu-Sen yaptığı yazılı açıklamada, eksiklikleri yerine getirebilmek adına hükümet yetkilileri tarafından istenen sürenin de Kamu-Sen tarafından verilmiş olmasına rağmen “hala bugün hiçbir gelişme ve iyileşmenin yaşanmadığını” belirtti.

Sendika, ülke genelinde her ilçede var olmasına rağmen Posta Dairelerinin gerek vatandaşlara gerek ise vatandaş olmayan işçi, öğrenci ve turist statüsündeki insanlara gerekli posta hizmetlerini veremez duruma getirildiğini iddia etti.

Açıklamada, çağdaş, kaliteli ve hızlı bir şekilde yürütülmesi gereken posta hizmetlerinin istenilen durumda ve noktada olmadığı gerçeğinden hareketle başta Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ve diğer Hükümet Yetkili makamlarında oturan sorumlular göreve davet edildi.

Kamu-Sen, Posta Dairesi eliyle yürütülen hizmetlerin tümü üzerinde ve özellikle kargo yolu ile gelen postaların dağıtımını yapan şubelerde, büyük sıkıntı ve sorunların olduğunu, yürütülen hizmetlerin rasyonel olmadığını ifade ederek, mevcut yapının bu şekliyle devam edemeyeceğini kaydetti.

Sendikanın, uzun zamandır hükümet yetkilileri ile yapmış oldukları görüşmelerde ağır aksak yürütülen Posta hizmetlerinin çağdaş kriterler ve normlara göre yapılabilmesi için başta teknolojik altyapı, (yazılım ve donanım ) araç gereç ve personel ihtiyacı olduğunu ortaya koyduğu ve bu eksikliklerin giderilmesinin takipçisi olacağını belirttiği anımsatıldı.