KAMU-SEN posta emekçilerinin gününü kutladı

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN), Kıbrıs Türk Postanelerinin kuruluş yıldönümü nedeniyle Posta Dairesi çalışanlarını, posta emekçilerinin gününü kutladı.

KAMU-SEN Basın, Yayın ve Dış İlişkiler Sekreteri Ayşe Özdemirağ yayımladığı mesajda, 6 Ocak 1964’te Kıbrıs Türk Yönetimi’nin kendi ayrı posta servislerini hizmete sokarak Türk bölgelerindeki postanelerinde “Ay Yıldızlı” sabit tarih damgası kullanmaya başlamasıyla Kıbrıs Türk Postanesinin hizmete başladığını hatırlattı ve postanenin 53 yıl hizmet verdiğini kaydetti.

Teknolojinin ilerlemesi ve internet sisteminin de gelişmesiyle e-posta servislerinin, Posta Dairesi’nin hizmetlerini hafiflettiğini belirten Özdemirağ, buna karşın, diğer hizmetlerinin sınırı bulunmadığını ifade etti.

Postanın yurt içi, yurt dışı posta servislerinden APS’ye küçük paket ve koli posta servislerine, havale hizmetlerine kadar hayatın vazgeçilmezi olduğunu anlatan Özdemirağ, “Bu bağlamda hayatımızı kolaylaştıran bu hizmetleri bizlere sunan, emek veren posta görevlilerinin, üyelerimizin bu önemli günlerini kutlarız” ifadelerini kullandı.