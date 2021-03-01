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Kamu-Sen TAŞEL'de grev yapıyor

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Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) bugün Gazimağusa Türk Alkollü İçki ve Şarap End. Ltd.’te (TAŞEL) 09:00-12:00 saatleri arasında uyarı grevi gerçekleştiriyor.
Kamu-Sen TAŞEL'de grev yapıyor

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) bugün Gazimağusa Türk Alkollü İçki ve Şarap End. Ltd.’te (TAŞEL) 09:00-12:00 saatleri arasında uyarı grevi gerçekleştiriyor.

Grev çerçevesinde saat 11.00’de basın açıklaması yapılacak.

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