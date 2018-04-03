  • BIST 114.566
  • Altın 171,017
  • Dolar 3,9874
  • Euro 4,8888
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAEsentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan trafik kazası geçirdi.

Kamu-Sen: “Üçlü kararnameyle yapılan atamaları doğru bulmuyoruz”

» »
Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), son günlerde üçlü kararnameyle yapılan atamaları doğru bulmadıklarını açıkladı.
Kamu-Sen: “Üçlü kararnameyle yapılan atamaları doğru bulmuyoruz”

Kamu-Sen’den yapılan yazılı açıklamada, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na yapılan atamada, emekliliğine bir yıl kalan birinin üst kademe yöneticiliğine atanmasının düşündürücü olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Her defasında mevcutların, haklarına halel gelmemesi, mevkisine uygun bakanlıklarda, mecliste ve cumhurbaşkanlığı gibi yerlerde görev verilmesi, evde oturmalarının engellenmesini vurguladık” ifadelerine yer verildi.

Hükümetin, mevcut görevde olanları da kapsayacak bir düzenleme üzerinde çalışma başlattıkları ancak henüz yasal bir hal kazanmamasının ardından, tüm bu karmaşa devam ederken yeni müdür ve müsteşar atamalarının yapıldığı kaydedildi. 

Açıklamada, gerek basından, gerekse sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalardan mecliste olduğu ve kısa sürede geçeceği izlenimi edinildiğine işaret edilerek, bu kadar erken geçmesi beklenen bir yasa ortada iken bu atamaların yapılmasını doğru bulmadıkları belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Geçmişte de gündemi meşgul eden ve tepki toplayan, emekliliğine az bir süre kala üst kademe yöneticiliğine yapılan atama henüz güncelliğini korurken Milli Eğitim Bakanlığı’na yapılan atamada emekliliğine bir yıl kalan birinin üst kademe yöneticiliğine atanması düşündürücüdür. Her ne olursa olsun yapılan girişimin doğru olmamakla birlikte gelecek olan yasanın yasallaşmasından sonra yapılması gerekliliğine inanmaktayız. Bu konudaki hassasiyetimizi koruyacağımızı ve gereksiz ve yanlış girişimlere tepki koyacağımızın bilinmesini isteriz”.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Özyiğit: Bakanlığa gelmeden maaş alanlar var, peşlerindeyim!03 Nisan 2018 Salı 15:00
  • Baybars: “Yeni belediyeler yasası hazırlanıyor”03 Nisan 2018 Salı 14:48
  • KKTC’YE KANUNSUZ GİRİŞ YAPMAK    03 Nisan 2018 Salı 13:51
  • PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET    03 Nisan 2018 Salı 13:50
  • Kıb-Tek’te şoföre 2 yılda 336,000 TL ek mesai03 Nisan 2018 Salı 13:41
  • Erhürman: "Vakıflar İdaresi’nin tüm sözleşmeleri inceleme altında"03 Nisan 2018 Salı 12:46
  •  Sağlık Bakanı Besim: "Hastanelerdeki poliklinik çalışma saatleri 14.30’a uzatıldı"03 Nisan 2018 Salı 12:15
  • "Ülkemizde örgütlenmeye devam eden ideolojik vakıf, dernek ve tarikatlara dur denmeyecek mi?"03 Nisan 2018 Salı 11:58
  • Donör Hale Kapılgan Fıratlı’dan, kanserle mücadeleye uzanan yardım eli...03 Nisan 2018 Salı 11:51
  • Üç müdür atadık, üçü de müşavir olmayacak!03 Nisan 2018 Salı 11:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti