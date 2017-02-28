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Kamu-Sen Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile İşbirliğini Artıracak

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Kamu-Sen Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile İşbirliğini Artıracak
Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile işbirliğini güçlendiriyor.

 

KAMU-SEN Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri ve Kadın & Çocuk Hakları Komite Başkanı Keziban Öcal başkanlığında bir heyet  KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nu ziyaret ederek başkan Hasan Karaokçu ile çalışma toplantısı yaptı. Komisyonun bugüne kadar sürdürdüğü çalışmalar konusunda Karaokçu’dan bilgi alan KAMU-SEN heyeti bundan sonraki aşamada 2 kurum arasında var olan işbirliğinin güçlendirilmesi yönünde neler yapılabileceği konusunda görüş teatisinde bulundu.

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Sendika Kadın ve Çocuk Hakları Komite üyeleri Hediye Soyer ve Alev Ecevit’in de yer aldığı çalışma ziyaretine ilişkin açıklama yapan ı Komite Başkanı Kezban Öcal, sendika olarak uyuşturucu ile mücadelede etkin rol oynayan komisyonla var olan işbirliğini güçlendirecek adımlar atma kararı aldıklarını, bu çerçevede oldukça yararlı bir toplantı yapıldığını belirtti. Öcal, sürdürülen etkili çalışmalar nedeniyle Komisyon Başkanı Karaokçu ve üyelere teşekkür etti

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