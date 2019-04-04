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Kamu-Sen zamlardan dolayı hükümeti eleştirdi

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Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN), üçlü elektrik tarifesiyle yapılan ve akaryakıta yapılan zamla ilgili hükümeti eleştirdi.
Kamu-Sen zamlardan dolayı hükümeti eleştirdi

açıklamada, şunlar savunuldu:

“Son yapılan üçlü tarife elektrik zammından sonra akaryakıta da 35 kuruşluk yapılan zamla artık bu ülkenin yaşanamayacak bir hal aldığını ve  bizi yönetenlerin beceriksiz ve  basiretsiz bir yönetim gösterdikleri aşikardır. Her defasında  sessizce yapılan  Bakanlar Kurulu toplantısında  zam kararı çıkartanların hala daha o koltuklarda oturmalarına anlam veremiyoruz.  Bu hükümetin geldiği günden beri halka iyiye yönelik  ne gibi icraat yaptığını açıklamasını  bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

KAMU-SEN açıklamasında, “O koltuklarda oturmalarının artık bir anlam ifade etmediğini  de belirtmek istiyoruz. Hükümet başsız kalsa bu kadar zayiat vermezdi” iddiasında bulunuldu.

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