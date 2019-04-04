Kamu-Sen zamlardan dolayı hükümeti eleştirdi

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN), üçlü elektrik tarifesiyle yapılan ve akaryakıta yapılan zamla ilgili hükümeti eleştirdi.

açıklamada, şunlar savunuldu:

“Son yapılan üçlü tarife elektrik zammından sonra akaryakıta da 35 kuruşluk yapılan zamla artık bu ülkenin yaşanamayacak bir hal aldığını ve bizi yönetenlerin beceriksiz ve basiretsiz bir yönetim gösterdikleri aşikardır. Her defasında sessizce yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında zam kararı çıkartanların hala daha o koltuklarda oturmalarına anlam veremiyoruz. Bu hükümetin geldiği günden beri halka iyiye yönelik ne gibi icraat yaptığını açıklamasını bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

KAMU-SEN açıklamasında, “O koltuklarda oturmalarının artık bir anlam ifade etmediğini de belirtmek istiyoruz. Hükümet başsız kalsa bu kadar zayiat vermezdi” iddiasında bulunuldu.