Kamu-Sen’de görev dağılımı yapıldı

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası’nın (Kamu-Sen) 29. Olağan Genel Kurulu’nun ardından belirlenen yönetim kurulu, görev dağılımını yaptı.
Sendikadan yapılan açıklamada, Metin Atan’ın yeniden başkanlığa seçildiği Genel Kurul sonrasında yeni yönetim kurulunun da belirlendiği anımsatıldı.
Genel Sekreterlik görevini Özgür Kıdrışlıoğlu’nun üstlendiği yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:
“Metin Atan Genel Başkan
Özgür Kıdrışlıoğlu Genel Sekreter
Ali Kavas Mali Sekreter
Kemal Baysaoğlu Örgütlenme ve Sosyal İlişkiler Sekreteri
Ayşe Özdemirağ Eğitim, Basın ve Dış ilişkiler Sekreteri
Bünyamin Adaklı Sağlık ve Çevre Sekreteri
Seher Güneş Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri
Mustafa Özataç Genel Sekreter Yardımcısı
Salih Asşehitoğlu Mali Sekreter Yardımcısı
Osman Yücelen Örgütlenme ve Sosyal İşler Sekreteri Yardımcısı
Ayşe Alkan Eğitim Basın ve Dış İlişkiler Sekreteri Yardımcısı
Hasan Erden Sağlık ve Çevre Sekreteri Yardımcısı
Özten Uğurlubirel Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreter Yardımcısı
Ümit Nusret Lefkoşa Bölge Bşk.
Derviş Karaca Gazimağusa Bölge Bşk.
Mustafa Dayanıklı İskele Bölge Bşk.
Olcay Kutluol Girne Bölge Bşk.
Emine Hilkat Güzelyurt Bölge Bşk.
Faal üyeler: Cemaliye Ü. Ergürer, Burak Tuna, Murat Çınaroğlu, Ecevit Öztezer , Gülten Tunç, Mustafa Karamanlı, Filiz Anıldı, Hamza Uçar, Coşkun Bundak, Hasan Gazioğlu, Sinan Yıldız, Meryem Çevikel
Süleyman Kıbçak Hizmet Alımı (Denetleme Üyesi)
Denetleme Kurulu: Süleyman Kıbçak, Orhan Göre, Uğur Özerginli, Buğra Arslanoğlu, Kemal Seçici
Disiplin Kurulu: Ayşe Bilgehan, Hüseyin Çekirdek, Zekiye Bilgehan, Tahsin Altıncıoğlu, Mustafa Usluer”
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