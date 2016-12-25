KAMU-SEN’den barış ve huzur dolu yeni yıl dileği

KAMU-SEN Genel Başkanı Metin Atan yeni yıl mesajında iki bölgeli, iki toplumlu federal bir kıbrıs için sürdürülmekte olan görüşmelerde her iki tarafında içine sindirip onay vereceği bir çözüme ulaşılmasını dilerken, ülkeyi yönetenlerin sorunların çözümünü kıbrıs sorununa odaklama anlayışından kurtularak ülkemizi sosyal ve ekonomik yönden kalkındıracak, kamu ve özel sektör çalışanlarının refahını artıracak, geliri adaletli biçimde paylaştıracak ciddi, sağlıklı, kalıcı tedbirleri hayata geçirmelerini beklediklerini bildirdi.

Yeni yılda ülke için önemli kararlar alınırken iç barışa, sendikalarla yapıcı dialoğa özel önem veren bir hüklümet anlayışı arzu ettiklerini dile getiren Metin Atan, üyelere ve halka barış umutlarını taze tutarak huzur ve refah dolu günlere bir an önce kavuşma temennisinde bulundu.

Promosyonlar İlgi Uyandırdı

Bu arada KAMU-SEN, üyelerin yeni yıla girerken paylaşımcılık anlayışını güçlü tutmayı hedefleyen geleneksel yılbaşı armağanlarının dağıtımını sürdürüyor. Sendika yöneticileri kamuda örgütlü işyerlerini gezerek bir yandan üyelerin yeni yılını kutlarken diğer yandan armağan dağıtımlarını da gerçekleştiriyorlar.