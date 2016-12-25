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KAMU-SEN’den barış ve huzur dolu yeni yıl dileği

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KAMU-SEN’den barış ve huzur dolu yeni yıl dileği
Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) üyelerine ve halka barış ve huzur dolu bir yeni yıl diledi.

KAMU-SEN Genel Başkanı Metin Atan yeni yıl mesajında iki bölgeli, iki toplumlu federal bir kıbrıs için sürdürülmekte olan görüşmelerde her iki tarafında içine sindirip onay vereceği bir çözüme ulaşılmasını dilerken, ülkeyi yönetenlerin sorunların çözümünü kıbrıs sorununa odaklama anlayışından kurtularak ülkemizi sosyal ve ekonomik yönden kalkındıracak, kamu ve özel sektör çalışanlarının refahını artıracak, geliri adaletli biçimde paylaştıracak ciddi, sağlıklı, kalıcı tedbirleri hayata geçirmelerini beklediklerini bildirdi.

Yeni yılda ülke için önemli kararlar alınırken iç barışa, sendikalarla yapıcı dialoğa özel önem veren bir hüklümet anlayışı arzu ettiklerini dile getiren Metin Atan, üyelere ve halka barış umutlarını taze tutarak huzur ve refah dolu günlere bir an önce kavuşma temennisinde bulundu.

Promosyonlar İlgi Uyandırdı

Bu arada KAMU-SEN, üyelerin yeni yıla girerken paylaşımcılık anlayışını güçlü tutmayı hedefleyen geleneksel yılbaşı armağanlarının dağıtımını sürdürüyor. Sendika yöneticileri kamuda örgütlü işyerlerini gezerek bir yandan üyelerin yeni yılını kutlarken diğer yandan armağan dağıtımlarını da gerçekleştiriyorlar.

Günümüz gereksinimlerine uygun GSM telefonları için çok amaçı kesintisiz güç kaynağı ve aksesuarlarından oluşan geleneksel yılbaşı armağanları konusuna değinen Genel Başkan Metin Atan, üyelerden sürekli boşalan gsm telefonlarını diledikleri yer ve zamanda doldurabilecekleri, ayni zamanda mesajlaşma olanağını kolaylaştıran özel donanımlı, kesintisiz güç kaynağı olarak tanımlanan adaptörler için olumlu geri dönüşler almalarının sendika yönetimi olarak kendilerini ayrıca mutlu ettiğini kaydetti. 

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