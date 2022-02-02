  • BIST 2.000,44
  • Altın 777.80910
  • Dolar 13.5452
  • Euro 15.3211
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAMerck’in Covid-19 İlacında Omicron Müjdesi

Kamu-Sen’den Ekonomik Tedbir Önerileri

» »
Kamu-Sen’den Ekonomik Tedbir Önerileri
Kamu-Sen’den Ekonomik Tedbir Önerileri

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), yeni kurulacak hükümete ekonomik krizden çıkış için bazı önerilerde bulundu.

Kamu-Sen’den yayımlanan bildiride, ekonomik krizden çıkış için, küçük esnafa ve işletmelere prim desteğinin devam ettirilmesi, fiyat denetimlerin sıkı bir şekilde yapılması, stokçuluğa taviz verilmemesi, suç işleyenlere ağır yaptırımlar uygulanması, vergilendirme konusunda çok kazanandan çok az kazanandan az vergi alınacağı bir yasal düzenlemeye gidilmesi, servet vergisinin hayata geçirilmesi, sanal betin vergilendirilebilmesi için ivedi olarak yasal düzenlemenin hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi.

Bildiride ayrıca kurulacak hükümetin istikrarlı olmasının gerektiğinin altı çizildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İnik: Mübarek Gün ve Geceler Yaşadığımız Hayatın Muhasebesini Yapmak İçin Çok Kıymetli02 Şubat 2022 Çarşamba 15:17
  • Memur-Sen Yeni Hükümetten Beklentilerini Açıkladı02 Şubat 2022 Çarşamba 15:12
  • Hırsızlık Sonucu Tutuklandılar02 Şubat 2022 Çarşamba 15:05
  • Kahvehanede Otururken Aniden Vefat Etti02 Şubat 2022 Çarşamba 14:54
  • Maliye Bakanlığı Ocak Ayı İçerisinde Toplam, 1.490.189.269,29 TL Ödeme Yaptı02 Şubat 2022 Çarşamba 13:31
  • Nikos Hristodulidis, eleştirilere cevap verdi02 Şubat 2022 Çarşamba 13:28
  • TDP Genel Sekreteri Hızal istifa etti: Dünya turuna gideceğim02 Şubat 2022 Çarşamba 13:01
  • Son Dakika Haberi: Mehmet Harmancı LTB ve TDP Başkanlığına aday değil!02 Şubat 2022 Çarşamba 13:00
  • Faiz Sucuoğlu: YDP koalisyon seçenekleri arasında değil02 Şubat 2022 Çarşamba 12:38
  • Asgari ücretteki artışa paralel olarak trafik cezaları da arttı02 Şubat 2022 Çarşamba 12:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti