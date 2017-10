Kamu-Sen’den eylem uyarısı

Kıdrışlıoğlu: “Ercan havaalanı itfaiye bölümündeki sorunların giderilmemesi halinde eylem dahil tüm yasal hakları kullanacağız”

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Genel Sekreteri Özgür Kıdrışlıoğlu, Ercan Havaalanı itfaiye bölümündeki sorunların giderilmemesi halinde eylem dahil tüm yasal haklarını kullanacaklarını açıkladı.

Kıdrışlıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Ercan Havaalanı itfaiye bölümündeki personel eksikliğiyle ilgili sorun için Mayıs ayında bir takım girişimleri olduğunu, girişimleri sonucunda 8 itfaiye memuru münhal talebinin 8 Ağustos itibariyle Başbakanlık’tan uygunluk görüşü için Maliye Bakanlığı’na gönderildiğini belirtti.



Sonuç olarak hem istihdamların yapılmadığını, hem de “angarya çalıştırılan” personelin ek mesailerinin ödenmediğini kaydeden Kıdrışlıoğlu, ileride parayla dahi satın alınamayacak ve geriye dönüşü olmayacak bir acının yaşamamasının en büyük arzuları olduğunu ifade etti.



Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’tan randevu talep edildiğini kaydeden Kıdrışlıoğlu, şöyle konuştu:



“Bu süre zarfında Sivil Havacılık Dairesi’nde Müdürü Mustafa Sofi, ICAO (ulusal sivil havacılık örgütü) kurallarına uyabilmek adına bir vardiyada çalışması gereken personel sayısını asgari düzeyde çalıştırmaya gayret göstermiştir. Personel yetersizliği ve ek mesailerin yüzde elli ile kısıtlı olması nedeniyle ICAO kurallarına göre istenilen sayıda personel tam anlamıyla vardiyalarda çalıştırılamamaktadır. Bu durumda istemediğimiz olası bir uçak kazasında olaya standartlara uygun bir müdahale edecek ekip sayısı yoktur.”



Meydan itfaiye memurlarının söndürme ve kurtarma görevi olduğuna dikkat çeken Kıdrışlıoğlu, olası bir uçak kazasına ülkedeki itfaiye araçlarının özelliğine göre iki köpük aracı, bir kimyevi toz aracı müdahale etmesi gerektiğini, yüksek basınçlı hortumları kullanabilmek için her araçta 3 itfaiye memuru yani toplamda 9 itfaiye memuru olması gerektiğini anlattı.



İtfaiye aracındakilerin dışında bir alarm operatörü, bir de ekip şefi (dışarıdan gelen itfaiye ve destek ekiplerinin yönlendirilmesi için) olması ve her vardiyada en az 11 kişi vardiyada çalışması gerektiğini belirten Kıdrışlıoğlu, şöyle devam etti:



“Bunların yanında yedek su aracı da müdahalede kullanılması gerekir ancak yetersiz personel sayısından dolayı bu araç yerinden bile kıpırdayamayacaktır. Her ekipte minimal bulunması gereken sayı ortada iken şu anda en iyi ihtimalle her vardiyada 10 kişi çalışmaktadır. Bu çalışanların da büyük çoğunluğu yüzde elli ek mesai sınırını aşmış durumdadır ve son ödenen temmuz ayındaki fazla saatleri ödenmemiştir. Bu da personelin angarya çalıştırılmasına neden olmakta ve suç işlenmektedir. Yeni terminal binası inşaatı başlamış olup kapasite daha da artacağından ileride kategori değişecek ve daha da fazla itfaiye memuruna ihtiyaç duyulacaktır. İleriye yönelik de şimdiden planlama yapılması elzemdir.”