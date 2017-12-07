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Kamu-Sen’den zamlara tepki

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Kamu-Sen’den zamlara tepki
Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Genel Başkanı Metin Atan, başta temel tüketim maddeleri olmak üzere zaruri ihtiyaçlar ve hizmetler üzerine yapılan zamlar karşısında hiçbir açıklama ve tedbir almayan hükümeti sorumsuzlukla suçladı.

Atan, başta kamu çalışanları olmak üzere emeklilerin ve özel sektör çalışanlarının aylık maaş, ücret ve gelirleri üzerinde olumlu yönde hiçbir iyileştirme yapmadan,  birbiri ardına açıklanan zamların kabul edilebilir olmadığını belirtti. 

Metin Atan, zamların “Ben böyle uygun gördüm”, “Ben yaparım olur”  mantığıyla yapıldığından hiçbir şekilde ölçülebilir kriterlere dayandırılmadığını kaydetti.

Son bir hafta içerisinde yapılan zamların hız kesmeden devam edip etmeyeceği yönünde ciddi kuşku ve korkuları olduğunun altını çizen Atan, zam furyasını, tamamen dövizin artışına paralel “kaçınılmaz bir sonuç” olarak yorumlamanın çok yanlış olacağını belirtti.

Atan, yaşam kalitesinin sorgulandığı ve tartışıldığı bu günlerde yürürlüğe girmiş bu zamların, ülkedeki yaşam kalitesine ve refahına vurulmuş büyük bir darbe olduğunu kaydetti. Metin Atan, hükümeti yaşam kalitesine ve refahına yönelik ivedi çare üretmeye çağırdı.

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