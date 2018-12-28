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Kamu spotları ters tepti sigara kullanımı arttı

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Kampanyalar tutmuyor: Sigara kullanım oranı yüzde 27.1’den yüzde 31.6’ya çıkmış
Kamu spotları ters tepti sigara kullanımı arttı

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Dr. Pavel Ursu, Türkiye’de alınan tüm önlemlere rağmen 2012’de yüzde 27.1 olan sigara kullanım oranının bugün yüzde 31.6’ya çıktığını açıkladı.

‘Yasağı koyan milletvekili bile uymuyor’

 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Yeşilay, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından düzenlenen Tütün Kontrolü Üst Düzey İstişare Toplantısı başladı.

Açılışta konuşan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, sigarayla mücadelede uygulayıcıların kanunları ihlal ettiğine dikkat çekti.

Erdöl şunları söyledi: “Kanunu çıkaran mecliste milletvekilleri odalarında sigara içiyor. Sigara içilmeyen emniyet binası yok. Adliye binalarına sigara kokusundan giremiyorsunuz. Ben bunu yasak olarak tanımlamıyorum. Çünkü biz, insanların temiz hava alma özgürlüğünün önündeki engelleri kaldırıyoruz. İnsanların temiz hava alması esas bu esası sağlamaya asla yasak dememek lazım. Özellikle kapalı alan tanımında bizim bir zemin kaybımız oldu. Bir yeri açıp kapatıp burası açık alan diyorsunuz yani bir mekanın bir tarafında sigara içilmiyor öbür tarafında içiliyor. Bu kabul edemez durumu bizim ortadan kaldırmamız lazım.”

 

Kahvehanelere teşekkür

Kahvehanelerin dumansız hava sahasına sahip çıktığını ifade eden Erdöl, “Meclis, adliyeler, emniyet binaları bunlar inanın kahvehaneler kadar dumansız değil. Kahvehaneler çok daha dumansız. Kahvehane sahiplerine de ben çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Dr. Pavel Ursu da sigara kullanımına ilişkin son rakamları şu sözlerle paylaştı: “Maalesef tütün kullanan kişilerin sayısı 2012 yılına göre artmış durumda. Hem kadınlar hem erkeklerde bir artış söz konusu. Şu an halihazırda tütün kullananlar tüm Türkiye’de yüzde 31.6 oranında. Bu oran erkekler arasında yüzde 44.1 iken, kadınlar arasında 19.2 olarak karşımıza çıkıyor. 2012 yılına göre kıyasladığınızda tütün kullananların oranı yüzde 27.1’den yüzde 31.6’ya çıkmış durumda. Yaş gruplarına göre baktığımızda 15-24 yaş arası tütün kullanım oranı 45-64 yaş arası olanlarda da oldukça yükselmiş durumda. Biz Dünya Sağlık örgütü olarak Evrensel Sağlık Kapsayıcılığı’nı desteklemeliyiz.”

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