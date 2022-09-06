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“Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları (Değişiklik) Yasa Tasarısı” bugün de komitede görüşüldü

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“Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları (Değişiklik) Yasa Tasarısı” bugün de komitede görüşüldü
“Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları (Değişiklik) Yasa Tasarısı” bugün de komitede görüşüldü

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi bugünkü toplantısında “Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü ve söz konusu yasa tasarısının genel görüşmesine devam etti.

Komite, bu sabah UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığında, toplandı.

Cumhuriyet Meclisinden verilen bilgiye göre, Komite, bahse konu yasa tasarısı üzerindeki görüşmelerine önümüzdeki toplantılarında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Basın-Sen, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu, Haber Kameramanları Derneği ve Yayın Yüksek Kurulu’ndan temsilciler katılarak görüş ve önerilerini aktardı.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığındaki toplantıya CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekili Fırtına Karanfil ve Komite Üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı.

Toplantıda ayrıca Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ile CTP Milletvekili Salahi Şahiner de hazır bulundu.

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