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Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı

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Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bu sabah toplandı.
Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı

Meclisten yapılan açıklamaya göre, komite gündeminde bulunan, Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı’nı madde madde görüşmeye devam ediyor.

Komite toplantısına davetli olarak, Sağlık Bakanlığı’ndan Güley Abatay, Av. Rana Kenanoğlu, Barolar Birliği’nden Hasan Esendağlı, BRSH’nden Sinem Ceral ve Dr. Erdem Beyoğlu, KTTB’nden Dr. Olcan Yücel ve Avukat Feyzi Hansel katıldı.

HP Milletvekili Jale R. Roger Başkanlığı’ndaki komite  toplantısına, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe,  UBP Milletvekilleri Menteş Gündüz ile Resmiye Canaltay, CTP Milletvekili Sıla U. İncirli ve HP Milletvekili Hasan Topal katıldı.

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