Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi “Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasa Tasarısı”nı görüştü

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, komite gündeminde bulunan “Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasa Tasarısı”nı ele alarak madde madde oylamasına başladı. Komite yasa tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Personel Dairesi, Ticaret Dairesi, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini paylaştı.

UBP Milletvekili Özdemir Berova başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, UBP Milletvekilleri Ahmet Savaşan ve Emrah Yeşilırmak katıldı. Komite toplantısına ayrıca CTP Milletvekili Erkut Şahali katıldı.