  • BIST 4.536,16
  • Altın 1274.632
  • Dolar 19.4867
  • Euro 21.5466
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKACovid bitti sanmayın

Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi “Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasa Tasarısı”nı görüştü

» »
Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün saat 10.00’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığında toplandı.
Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi “Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasa Tasarısı”nı görüştü

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, komite gündeminde bulunan “Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasa Tasarısı”nı ele alarak madde madde oylamasına başladı. Komite yasa tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Personel Dairesi, Ticaret Dairesi, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini paylaştı.

UBP Milletvekili Özdemir Berova başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, UBP Milletvekilleri Ahmet Savaşan ve Emrah Yeşilırmak katıldı. Komite toplantısına ayrıca CTP Milletvekili Erkut Şahali katıldı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTAMS, “partizanca istihdam yapıldığı gerekçesiyle” hükümeti protesto etti04 Mayıs 2023 Perşembe 14:17
  • Töre: Özgürüz, güvenlik içinde yaşıyoruz, bağımsız bir devletiz04 Mayıs 2023 Perşembe 14:13
  • Dışişleri Bakanlığı: Sudan’daki KKTC vatandaşlarını tahliye girişimleri sürüyor04 Mayıs 2023 Perşembe 13:43
  • Erhürman: Önümüzdeki ara seçimler ‘isim seçimi’ değildir04 Mayıs 2023 Perşembe 12:11
  • Erhürman: “Özel okullara/hastanelere, hiçbir konuda market muamelesi yapılamaz!”04 Mayıs 2023 Perşembe 11:37
  • DİKKAT! İskele'de uzun süreli kesinti yapılacak04 Mayıs 2023 Perşembe 11:00
  • Sterlin 25,10, dolar 19,95, euro 22,08 TL'den işlem görüyor04 Mayıs 2023 Perşembe 10:32
  • Mesajınız var... 4 Mayıs 203 Perşembe04 Mayıs 2023 Perşembe 09:45
  • Savaşan: Basın mensupları aydınlanmaya katkı yapıyor04 Mayıs 2023 Perşembe 08:33
  • ‘Ada 74’ gemisi Mersin’de düzenlenen tören ile adaya uğurlandı04 Mayıs 2023 Perşembe 08:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti