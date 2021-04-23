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Kamu Yeterlik Sınavları 24 ve 25 Temmuz’da yapılıyor

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Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre kamu hizmetine ilk girişte öngörülen düzeyde yeterlik belgesi alınabilmesi için yapılan Alt ve Üst Düzey Yeterlilik Sınavları 24 Temmuz Cumartesi günü yapılacak…
Kamu Yeterlik Sınavları 24 ve 25 Temmuz’da yapılıyor

Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre kamu hizmetine ilk girişte öngörülen düzeyde yeterlik belgesi alınabilmesi için yapılan Alt ve Üst Düzey Yeterlilik Sınavları 24 Temmuz Cumartesi günü yapılacak…

Orta Düzey ve Ortaokul Düzeyi Yeterlik Sınavı ise 25 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek… Yeterlik sınavı başvuru ücreti 61.50 TL olarak açıklanırken, sınavla ilgili Kamu Hizmeti Komisyonu’na yapılacak başvurular, 22 Nisan – 2 Temmuz tarihleri arasında kabul edilecek…

Covid-19 salgınına karşın alınan önlemler çerçevesinde başvuru sırasında yaşanabilecek yığılmayı önlemek ve sosyal mesafe kurallarına uyabilmek açısından komisyonun çevrimiçi randevu sistemine geçtiği belirtildi… Müracaatçılar; çevrimiçi Randevu Sistemine Kamu Hizmeti Komisyonunun resmi web sitesinden ulaşarak başvuru için randevu alabilecekler…

Müracaatçıların, randevu aldıktan sonra 22 Nisan -2 Temmuz tarihleri arasında Kamu Hizmeti Komisyonu’na başvuru yapmaları gerekiyor… 

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