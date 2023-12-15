  • BIST 7964.83
  • Altın 1906.761
  • Dolar 29.0515
  • Euro 31.8777
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAİsrail: ABD ile anlaşmazlıklar mevcut, Gazze'de ateşkes olmayacak

Kamu yeterlik sınavları bu hafta sonu yapılıyor

» »
Kamu Hizmeti Komisyonu, yasa gereğince yılda iki kez yapılması öngörülen yeterlik sınavlarının, yarın üst ve alt; pazar ise orta ve ortaokul olmak üzere 4 düzeyde gerçekleştirileceğini açıkladı.
Kamu yeterlik sınavları bu hafta sonu yapılıyor

Toplamda 3 bin 538 kişinin başvurduğu sınavlardan üst düzey, saat 11.00’de Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulunda, alt düzey saat 14.00’te Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu, Türk Maarif Koleji ve 20 Temmuz Fen Lisesinde, orta düzey saat 10.00’da Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu, Türk Maarif Koleji ve 20 Temmuz Fen Lisesinde ve ortaokul düzeyi saat 12.00 de Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulunda yapılacak.

Sınav yer ve saatlerinin tüm adaylara sms yoluyla iletildiği kaydedilen açıklamada, sınav bilgilerinin khk.gov.ct.tr web sayfasında da duyurulduğu belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Serhat Akpınar ve Girne Amerikan Üniversitesi'nden Mehmet Çıldır'a Yalan ve Hakikat Dışı Suçlamalara Cevap15 Aralık 2023 Cuma 12:33
  • KKTC'de 13 Kişi, İkamet İzinsiz Kalma Suçundan Tutuklandı15 Aralık 2023 Cuma 11:14
  • Cumhurbaşkanı Tatar 'Yılın Onur Ödülü'ne layık görüldü15 Aralık 2023 Cuma 10:27
  • BM İklim Zirvesi’nde ilk kez ‘fosil yakıtlardan uzaklaşma’ çağrısı yapıldı14 Aralık 2023 Perşembe 21:54
  • Ombudsmana muhalefet eleştirisi… “Asli görevini yapmıyor”14 Aralık 2023 Perşembe 17:41
  • Cumhuriyet Meclisi’nde bütçe görüşmelerine bugün de devam ediliyor14 Aralık 2023 Perşembe 16:48
  • Tatar: “Çevre konusunda sürdürülebilir adımlar atılmalı”14 Aralık 2023 Perşembe 16:47
  • Hristodulidis: Sayın Erdoğan’dan davet gelirse kendisini ziyaret ederim14 Aralık 2023 Perşembe 14:45
  • Hristodulidis: Sayın Erdoğan’dan davet gelirse kendisini ziyaret ederim14 Aralık 2023 Perşembe 14:45
  • Aranan Trafik Kazası Şüphelisi Yakalandı: Kutret ŞARAFAT Tutuklandı14 Aralık 2023 Perşembe 13:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti