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Kamu Yeterlik Sınavları yapıldı

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Kamu Yeterlik Sınavları, 14 ve 15 Aralık tarihlerinde yapıldı. Sınavın geçici sonuçları Kamu Hizmeti Komisyonu resmi web sayfasında yayımlanırken, kesin sonuçlar üç iş günü boyunca alınacak itirazların değerlendirilmesi sonrasında duyurulacak.
Kamu Yeterlik Sınavları yapıldı

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer A. Köseoğlu tarafından yapılan açıklamaya göre, 14 ve 15 Aralık tarihlerinde yapılan, 3 bin 320 kişinin başvurup 2 bin 864 kişinin katıldığı Kamu Yeterlik Sınavlarına katılım oranı yüzde 86 oldu.

Lefkoşa’da Türk Maarif Koleji, Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu ve Atleks Sanverler Ortaokulu’nun sınav merkezi olarak kullanıldığı sınavlarda, 158 gözetmen, daire personeli ve güvenliğin sağlanmasından sorumlu polis mensupları görev yaptı.

14 Aralık Cumartesi günü yapılan ve bin 377 kişinin katıldığı Orta Düzey Yeterlik Sınavında başarı oranı yüzde 35, en yüksek not ise 92 oldu. 15 Aralık Pazar günü ise Üst Düzey Yeterlik ve Alt Düzey Yeterlik Sınavları yapıldı. Üst Düzey Yeterlik Sınavında başarı oranı yüzde 51, en yüksek not 88 olurken; Alt Düzey Yeterlik Sınavında başarı oranı yüzde 36, en yüksek not 92 oldu.

Sınavların geçici sonuçları khk.gov.ct.tr sayfasında yayımlanırken, kesin sonuçlar üç iş günü boyunca alınacak itirazların değerlendirilmesi sonrasında duyurulacak ve 60 ve üzeri puan alan adaylara başarı belgeleri sonuçların kesinleşmesiyle birlikte, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı tarafından dağıtılmaya başlanacak.

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