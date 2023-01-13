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Kamu yeterlik sınavları yarın ve Pazar günü yapılacak!

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Kamu yeterlik sınavları yarın ve Pazar günü yapılacak!
Kamu yeterlik sınavları yarın ve Pazar günü yapılacak!

Kamu Hizmetleri Başkanlığı’nın açıklamasına göre, Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü’nün 5.(1)(A) maddesi gereğince yılda iki kez yapılması öngörülen ve seçim yasakları nedeniyle 2022 yılı sonunda yapılamayan Yeterlik Sınavları, yarın saat 12.00’de Üst Düzey, saat 15.00’de Orta Düzey, 15 Ocak Pazar günü ise saat 10.00’da Alt Düzey, saat 11.30’da Ortaokul Düzey ve saat 13.30’da ise Yabancı Dil (İngilizce) Sınavı gerçekleştirilecek.

Sınavlar, Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu, Türk Maarif Koleji, Lefkoşa Türk Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi’nde yer alacak.
Sınavlara 3 bin 296 kişi katılacak.


Açıklamada, sınavlara 3 bin 296 kişinin katılacağı belirtilirken, sınavla katılacak adaylara sınav yeri ve saatini bildiren SMS atıldığı, aynı zamanda khk.gov.ct.tr web sitesinde de aday numaraları ile çağrı yapıldığını kaydedildi.

Sınavlara katılacak adayların sınava girerken kimlik kartı veya kimliğini doğrulayacak resmi bir belgenin orijinalini ibraz etmek zorunda olduğu, kimliğini belgeleyemeyen adayların sınava alınmayacağını ifade edilen açıklamada, sınava girecek adayların sınava en geç 15 dakika kala sınav salonu önünde hazır olmaları gerektiği hatırlatıldı.
Sonuçlar gün içinde açıklanacak.

Açıklamada, sınavların ardından sınav sonuçları gün içerisinde khk.gov.ct.tr adresli web sitesinden duyurulacağı ifade edilirken, sınav sonrası açıklanan sonuçların geçici olacağı, kesin sonuçların üç iş günü boyunca alınacak itirazların değerlendirilmesi sonrası belirleneceği kaydedildi.  

Başarılı olan adayların, sonuçların kesinleşmesi ardından başarı belgelerini Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’ndan alabileceği de belirtildi.

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