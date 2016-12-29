Kamuda 19 Münhal açıldı...

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

İLK ATAMA KADROSU MÜNHAL İLANI VE SINAV DUYURUSU

Münhal Kadro Adı Münhal Kadro Adedi III. Derece Denetçi 19

ARANAN NİTELİKLERİ TAŞIYAN ADAYLARDAN BAŞVURU KABUL EDİLECEKTİR.

1. Başvurular

(1) Münhal mevki için aranan nitelikleri taşıyanlardan Kamu Hizmeti Komisyonu’na yapılacak başvurular, 27 Aralık, 2016 – 27 Ocak, 2017 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) kabul edilecektir.

(2) Adayların Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfasından indirecekleri veya Kurumumuzdan alacakları başvuru formlarını doldurarak, yukarıdaki tarihler arasında Kamu Hizmeti Komisyonu’na gerekli diğer belgelerle birlikte vermeleri gerekmektedir.

2. Sınav Tarihi ve Sınav Yerleri

Münhal mevki için sınav tarihi, sınav saati ve adayların sınava gireceği yerler, sınav tarihinin belirlenmesinden sonra Kamu Hizmeti Komisyonu’nun http://khk.kamunet.net adresindeki web sitesinden başvuru sırasında verilen “Alındı Belgesi”nin üzerinde belirtilen “Aday Numarası” ile duyurulacaktır.

Ayrıca sınav tarihi ve sınav saati sınava girmeye hak kazanan adayların cep telefonlarına SMS (kısa mesaj) yoluyla gönderileceğinden başvuru formu doldurulurken cep telefonu numaralarının doğru ve güncel olmasına özen gösterilmelidir.

Adaylara ayrıca yazılı olarak sınava çağrı yapılmayacaktır.

Konu sınav merkezine yazılı yarışma sınavı amacıyla gelecek olan engelli adayların sınava gelmeden önce engelinin ne olduğu ve derecesi hususunda Kamu Hizmeti Komisyonu’na bilgi vermeleri halinde kolaylık sağlanması için gerekli önlemler alınacaktır.

3. Sınava Başvuru Ücreti

Sınava başvuru ücreti 32 TL olup, başvurudan önce Gelir ve Vergi Dairesi’ne veya şubelerine yatırılarak, makbuzunun alınması gerekmektedir.

4. Aranan Nitelikler

A) Münhal kadro için aranan GENEL KOŞULLAR:

Konu münhal kadroya başvuracak adayların Kamu Görevlileri Yasası’nın 62. maddesinde öngörülen Genel Koşulları taşımaları gerekmektedir.

B) Münhal kadro için aranan ÖZEL KOŞULLAR:

Aşağıda aranan nitelikleri belirtilen münhal kadroya hizmet dışından başvuracak tüm adaylardan ORTA DÜZEY Yeterlik Sınavını geçme koşulu da aranmaktadır.

Aranan Nitelikler ;

Bir üniversitenin veya dengi bir yükseköğretim kurumunun, Maliye, İktisat, İstatistik, İşletme, Muhasebe veya Ticaret bölümlerinin herhangi birinden Lisans diplomasına sahip olmak. Kamu Hizmeti Komisyonu tarfından düzenlenen İngilizce Yabancı Dil Sınavını geçmiş olmak veya en az “Common European Framework of Reference for Languages” B1 seviyesinde sertifikaya sahip olmak. İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

5. Münhal Kadronun Baremi

1 Ocak, 2011 tarihinde yürürlüğe giren 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’nın 4. maddesi kuralları uyarınca Maliye Bakanlığı’nca düzenlenecektir.

6. Sınava Başvuru İçin Gerekli Belgeler

(1) Başvuru Formu

(2) Sınav Ücreti Makbuzu

(3) KKTC Kimlik Kartı (Aslı ve Fotokopisi)

(4) Yeterlik Belgesi (Fotokopi)

(5) Okul Diploması veya Çıkış Belgesi (Aslı ve Fotokopisi)

(6) Konu münhal kadronun aranan niteliklerinde belirtilen düzeyde Yabancı Dil Belgesi (Aslı ve Fotokopisi)

(7) Bir adet resim

(8) Terhis Belgesi (Aslı ve Fotokopisi) - (Erkek adaylar için)

Not: Yukarıda verilen başvuru için gerekli belgelerin asılları başvuru sırasında görülüp iade edilecektir.

Adaylar, sınav konuları, sınav yerleri, sınav yöntemi, sonuçların açıklanması ve diğer konulardaki daha ayrıntılı bilgiyi Komisyonumuzun http://khk.kamunet.net adresindeki web sayfamızdan öğrenebileceklerdir.