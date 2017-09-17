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Kamuda çalışma saatleri yarın değişiyor

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Kamuda çalışma saatleri yarın değişiyor
Kamuda yarın, kış mesaisine geçiliyor ve çalışma saatleri de değişiyor.

Yeni düzenlemeye göre, yarından itibaren 30 Ekim tarihine kadar, günün 24 saatinde süreklilik gösteren ve elzem olan hizmetlerin dışında kalan kurumlarda Pazartesi, Salı, Çarşamba ve  Cuma günleri 08.00 – 12.30 /13.00-16.15 saatleri arasında mesai yapılacak.

Perşembe günleri ise 08.00 – 12.30 ile 13.00 – 17.30 saatleri arasında çalışılacak.

Kamu yararını gözeterek eğitim ve kamudaki çalışma saatlerinde 30 Ekim 2017 -19 Şubat 2018  tarihleri arasında ise yeni bir çalışma düzeni uygulanacak.

Mesainin yarım saat geç başlayıp yarım saat geç bitirileceği çalışma düzeninde, 40 saat olan çalışma saatleri de korunarak, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma:  08.30 – 12.30/ 13.00 – 16.45; Perşembe günü 08.30 – 12.30/13.00 – 18.00 saatleri arasında çalışılacak.

Günlerin uzamasıyla birlikte 19 Şubat 2018- 14 Mayıs 2018 tarihleri arasında ise ilk dönemdeki çalışma saatlerine geri dönülecek.

19 Şubat 2018-14 Mayıs 2018 çalışma takvimine göre kış mesaisi; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma 08.00 – 12.30/13.00 – 16.15; Perşembe günü 08.00 – 12.30/13.00 – 17.30 saatleri arasında uygulanacak.

Mayıs ayında başlayacak olan yaz mesaisi  Eylül ayına kadar geçerli olacak.

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